Satira sleduje ruské agenty, kteří jen chtěli „vidět Salisbury“. Zřejmě ale viděli i Skripala a Vrbětice

Video of Vidět Salisbury - trailer

V roce 2018 byl v britském městě Salisbury spáchán útok bojovou nervově paralytickou látkou novičok. Obětí se měli stát bývalý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera. Britské úřady oznámily, že za útokem stojí dva agenti ruské vojenské rozvědky GRU.

Hra i film má být „černou komedií o podivuhodné cestě agentů Čepigy a Miškina k Matce Rusi“. Tvůrci do snímku zakomponovali rozhovor, který muži známí jako Alexandr Petrov a Ruslan Boširov poskytli ruské televizní stanici RT. V interview tvrdili, že do Salisbury přijeli jen na prohlídku tamní katedrály. „Když se díváte na ten rozhovor, vidíte, že ti agenti měli být sehraní, ale vůbec sehraní nejsou. Na tom to je postavené. Na dezinformaci, že nikdo neví, kdo je,“ dodávají představitelé agentů Ondřej Veselý a Adam Vacula.

Sen šílených hrdinů se stal realitou

Ze souboru Divadla pod Palmvkou si ve filmu zahráli ještě Jan Teplý a Ivana Wojtylová. Režie se ujal umělecký šéf Michal Lang. „Natáčeli jsme velmi ironickou politickou satiru. Pan Šenderovič realitu popisuje podobně jako Orwell, ona se ale děje,“ poznamenává.

Nápad adaptovat hru do filmové podoby vznikl poté, co vyšlo najevo, že muži podezřelí z otravy agenta Skripala zřejmě stáli i za výbuchem muničního skladu ve Vrběticích, při němž zahynuli dva lidé. Oznámení učinila česká vláda loni v dubnu.

Scenárista, satirik a ochránce lidských práv Šenderovič je známým kritikem prezidenta Vladimira Putina. V roce 2014 podepsal otevřený dopis s žádostí o ukončení ruské agrese na Ukrajině. Text hry Vidět Salisbury zamýšlel i jako varování před válkou. Po ruském napadení Ukrajiny přestalo být toto varování jen filmovou groteskou. „Válka, o které sní šílení hrdinové, se stala realitou,“ říká autor.

Dvě možnosti: Být němý, nebo odejít

On sám se mezitím stal emigrantem. V lednu na sociálních sítích ohlásil, že se rozhodl odcestovat z Ruska kvůli prohlášením právníků podnikatele Jevgenije Prigožina, že by mohl být ve své vlasti trestně stíhán za pomluvu a skončit na dva roky za mřížemi.

V rozhovoru s rozhlasovou stanicí Echo Moskvy označil Prigožina za pána Vagnerovy skupiny, dodávající ruské žoldnéře do bojů na východě Ukrajiny, na Blízkém východě či v Africe. Petrohradský soud kvůli tomu nařídil rozhlasové stanici zaplatit za poškození Prigožinovy pověsti milion rublů (asi 287 tisíc korun). Desetinu této částky měl podle verdiktu zaplatit i Šenderovič.