PŘEHLEDNĚ: Nezůstaňte na hranici. Jaké státy se otevírají a které cizince nepouští?

Německo

Přeshraniční pracovníci mohou do Polska jezdit bez nutnosti čtrnáctidenní karantény, na přechodu ale musí pohraniční stráži „věrohodným způsobem doložit“ pracovní činnost v Polsku, upozorňuje Velvyslanectví České republiky ve Varšavě. Při přepravě zboží také platí specifické podmínky. Polskem musí řidič projet mezi 19. a 7. hodinou, v případě opoždění mu hrozí uvalení dvoutýdenní karantény.

Země 13. května prodloužila uzavření hranic o další měsíc, tedy do 12. června. „U Polska to (otevření hranic) podle mého názoru bude také nejpozději v polovině června, ale tam ta jednání jsou teprve na začátku,“ řekl v pondělí 18. května ministr Petříček.

Od 16. května Německo zrušilo nebo alespoň uvolnilo kontroly na svých hranicích. Hraniční přechody s Českem Německo kvůli pandemii nestřežilo, protože jsou zavřeny z české strany. Tuzemská vláda plánuje nahradit plošné hraniční kontroly namátkovými od 26. května. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pondělí 18. května řekl, že hranice s Německem by se podle něj mohly otevřít k 15. červnu. Podle ministra je nutné postupovat odpovědně a zajistit, že poté nebudou do Česka cestovat lidé z rizikovějších zemí, třeba z Belgie či Francie.

Rakousko

Rakousko otevřelo všechny hraniční přechody s Českem, Slovenskem a Maďarskem o půlnoci 16. května. Kontroly kvůli covidu-19 jsou jen namátkové. Kontroly zůstanou přinejmenším do konce května na hranicích mezi Rakouskem a Slovinskem, rakouská hranice s Itálií zůstane prozatím uzavřená.

Do Rakouska je možné cestovat pouze s negativním testem na covid-19 ne starším než čtyři dny. V současnosti ale není povoleno ubytování za turistickým účelem v hotelech ani dalších ubytovacích zařízeních. Pokud lidé Rakouskem jen bez zastávky projíždějí, je třeba to doložit třeba dostatkem paliva v nádrži, pak nemusí předkládat test ani jít do karantény.

Podle vyjádření ministra Petříčka z úterý 19. května by se hranice s Rakouskem mohly do poloviny června otevřít i pro turisty bez nutnosti testů na covid-19. Finální termín otevření českých hranic by měl být známý ve druhé polovině příštího týdne.

Slovensko

Přes převládající příznivé statistiky o výskytu koronaviru postupuje Slovensko při uvolňování ochranných opatření obezřetně. Na hranicích s Českem, Maďarskem, Polskem a Rakouskem proto prodlužuje kontroly až do 26. června.

Slovensko ale plánuje o případném uvolnění režimu na hranicích s Českem a Rakouskem rozhodnout do poloviny června. Podle ministra Petříčka Česko nabídlo Slovensku podobný model jako Rakousku, bude se o tom ale dále jednat. Z politických jednání posledních dnů vyplynulo, že by se mohly české hranice se Slovenskem otevřít od 15. června, a to i pro turisty.

Cesta na Slovensko je ale zatím pro cizince (včetně občanů EU) možná jen pro příbuzné nebo osoby blízké (například manžel, manželka nebo nezletilé dítě). Za turistikou na Slovensko cestovat možné není. „Pro cestování za účelem turistiky se výjimky neudělují a nemá smysl o ně žádat,“ stojí na stránkách českého ministerstva zahraničí.

Všem osobám, které vstoupí na území Slovenska po 20. dubnu, je nařízena izolace ve státem určených zařízeních na dobu nevyhnutelnou pro testování na nemoc covid-19. Po negativním výsledku jsou propuštěni do dvoutýdenní domácí karantény.

