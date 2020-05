Nejdřív otevřete hranice mezi státy, kde je vývoj nákazy podobný, doporučuje Evropská komise

Země Evropské unie by měly postupně začít uvolňovat omezení na hranicích před letní turistickou sezonou. Nejprve má přijít na řadu otevírání hranic mezi státy, kde je vývoj nákazy nemocí covid-19 podobně příznivý. Doporučila to Evropská komise, podle níž by státy při rušení kontrol neměly diskriminovat občany dalších unijních zemí.