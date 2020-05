Chorvatsko navrhuje koronavirový pas. S dovolenou to letos bude složité

„Chorvatsko přišlo s návrhem nějakého společného koronavirového pasu, kde by bylo společné potvrzení o bezinfekčnosti,“ říká Petříček. Šance na dovolenou u moře tak roste. „My v tuhle chvíli počítáme s tím, že by čeští turisté mohli do země cestovat od srpna,“ upřesňuje mluvčí diplomacie Zuzana Štíchová.

I když to hostitelské země dovolí, samotný pobyt bude vypadat jinak. „Určitě to nebude masová záležitost a bude to pár zemí,“ upozorňuje náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Pláže nebo bazény zřejmě omezí kapacitu. Švédské stoly v hotelích možná zmizí úplně. A recepci by mohlo nahradit odbavení až na pokojích.

Středomoří

Řecko, kam ročně míří půl milionu Čechů, COVID-19 příliš nezasáhl. Krétu nebo Kos dokonce vůbec. Pláže s občerstvením tam otevřou už v červnu. Lehátka by se mohla předem rezervovat. Kdo by si případně chtěl pořídit organizovaný zájezd, může tak učinit od prvního července. Pokud se otevře individuální doprava, hotely budou otevřené už od půlky července. Ke vstupu ale možná bude nutný zdravotní test.

Italské léto bude dost možná bez cizinců. Hotely se bojí útlumu až do konce roku. Vláda v Římě akceptuje pro letošní prázdninovou sezonu pouze regionální a domácí turismus.