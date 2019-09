Češi si oblíbili plavbu na řekách. Pro turisty se rozšiřují přístaviště a buduje zázemí

„Během léta příštího roku bychom měli být připraveni začít stavět na jižním konci Baťova kanálu, to znamená směrem do Hodonína,“ řekl mluvčí Ředitelství vodních cest ČR. Naopak úprava Bělovského jezu začne nejdřív za dva roky. Pravděpodobně ještě později. Podle Ředitelství vodních cest ji zdržují především odvolání nevládních organizací i chyby úředníků.

Někteří rejdaři by ocenili i rozšíření kanálu do Kroměříže a Hodonína. „Určitě bych se rád dočkal zdymadla na Bělově a zdymadla dole v Sudoměřicích. Tím, že by se ten kanál protáhl,“ popsal rejdař Stanislav Hampala. S prodloužením kanálu počítají i jeho správci.

Baťův kanál není jediným vodním tokem, který přitahuje turisty. Pro ty české i zahraniční je velkým lákadlem tradičně Vltava. Letos na řeku přijelo od začátku dubna do konce října šest milionů lidí. Vltava je vyhledávaná vodáky díky své malebnosti, především v horním toku, postupně se tam buduje také turistická infrastruktura.

Vzniknout by tak měla třeba cyklostezka z Českých Budějovic do Českého Krumlova a z něj do Lipna. Dohromady by investice měly dosáhnout pěti miliard korun. „Návratnost vidíme pět let. Cestovní ruch je významné hospodářské odvětví. Do veřejných rozpočtů České republiky generuje víc než telekomunikační služby a zemědělství,“ uvedl ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.