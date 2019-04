Unikátní Baťův kanál slaví osmdesátku. Dostane knihu, razítko a pevné břehy

Letošní turistická sezona na Baťově kanálu patří oslavám několika kulatých výročí. Návštěvníci si při nich připomenou 80 let fungování kanálu, 120 let od narození Jana Antonína Bati, 20 let existence Ředitelství vodních cest nebo 10 let od zahájení provozu lodi Morava. V roce 1938 sloužil kanál firmě Baťa k dopravě lignitu. Teď je to jedno z největších turistických lákadel v tuzemsku.