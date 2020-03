Lidé hromadně ruší zájezdy. Bojí se koronaviru

„Tento týden pochopitelně zájem o lety do Itálie poklesl. Některé lety byly zrušeny, ale i lety, které dál fungují, například do Říma, tak tam vidíme pokles zhruba padesát procent,“ uvedla v neděli ředitelka letenkového portálu Student Agency Věra Janičinová.

A ubylo i turistů, kteří jezdí do Česka. Jen Italů před rokem od ledna do března přijelo přes 93 tisíc. Firmy v cestovním ruchu už pociťují propad klientely o desítky procent. Přitom turisti ze zahraničí v Česku loni utratili přes 124 miliard korun. Z toho 15 miliard Italové, Číňani a Jihokorejci – tedy národy, které jsou koronavirem aktuálně postižené nejvíc. Jejich úbytek registruje řada firem.

Každý rok vyjede do zahraničí na dovolenou až šest milionů Čechů. Letos některé cestovní kanceláře očekávají, že by se místo odletů do ciziny mohl zvednout zájem o pobyty v tuzemsku.

Chuť Čechů jezdit do zahraničí obecně klesá. Cestovní kanceláře hlásí propad zájmu o dovolené. A to nejen na zimu, ale už i na léto.

Velký propad objednávek cítí i majitel DataAutotrans. Mají asi stovku autobusů a minibusů, které vozí turisty nejen po Česku, ale i po celé Evropě. Sezónu u nich obvykle zahajovali italští studenti. Letos nepřijedou. „Teď jsou samozřejmě vozidla odstavená a připravujeme je na prodej a tím budeme řešit aktuální situaci,“ říká majitel firmy Richard Bílý.

Problémy řeší ale i hotely. Například Olympik v Praze má přes šest set pokojů. „V tomto období máme běžnou obsazenost kolem 85 procent, teď bohužel nepřesahuje 30 procent,“ konstatuje ředitel hotelu Vlastislav Šos.

V jarních měsících do něj obvykle jezdí hlavně Italové, Španělé, Řekové a také asijská klientela – jen ta loni v březnu obsadila pět desítek pokojů denně, ale teď chybí úplně. „Pokud se v březnu a v dubnu nezlepší obsazenost, budeme naše ztráty počítat v desítkách milionů korun,“ dodává ředitel hotelu.

To by se mohlo promítnout třeba do omezení počtu zaměstnanců nebo jejich mezd. I proto budou i s dalšími hoteliéry žádat od vlády podporu. Bez ní by pro některé hotely mohl být koronavirus smrtící.

„S cestovními kancelářemi se bude jednat v pondělí, kdy se sejdeme se všemi hlavními svazy a asociacemi a budeme chtít slyšet, do jaké míry se jich to skutečně dotýká, abychom začali i trochu počítat, jaké by ztráty mohly být. A budeme se snažit pro ně také vymyslet nějaký program. Nevylučujeme, že by opět mohl být spojený s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou,“ řekl v sobotních Událostech ministr Havlíček (za ANO).