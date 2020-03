Českou ekonomiku může koronavirus přidusit více než jiné, ukazuje analýza

Bloomberg pak zmiňuje, že v případě jeho nejhoršího scénáře, kdy by koronavirus „napadl“ ekonomiky všech zemí v podobném rozsahu jako v lednu tu čínskou, by celkově svět připravil v roce 2020 o 2,7 bilionů dolarů, a to i v případě, že by se už v posledním čtvrtletí letošního roku dostavilo zotavení.