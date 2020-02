Čínský prezident slíbil nižší daně firmám kvůli epidemii. Úřady zatím zabírají soukromé hotely a nemocnice

Dosavadní opatření proti šíření epidemie narušila turistiku i další odvětví. Některé podniky se sice začínají vracet k běžné činnosti, většina se ale ani tak nevyhne značným ztrátám. Prezident v televizi oznámil, že země potřebuje „udržet stabilní ekonomickou aktivitu a sociální harmonii“. K tomu by měl přispět i plán vládnoucí komunistické strany zajistit flexibilnější měnovou politiku a pomoci firmám obnovit činnost, jakmile to bude možné.

Epidemie koronaviru v Číně výrazně ovlivňuje i svět sportu a další akce, které se dotkne, je Velká cena formule 1. Závod, jenž se měl jet 19. dubna v Šanghaji, se v daném termínu neuskuteční. Automobilová federace FIA s promotérem ji odložili na neurčito a v nabitém kalendáři mistrovství světa by rádi pro jeden z 22 závodů našli nový termín.

Čínské úřady se v některých případech pokusily zabavit i lékařské potřeby. Kupříkladu minulý týden ve městě Ta-li v provincii Jün-nan úřady zadržely tisíce ochranných roušek, které měly předat do dalších měst. Zásah ale vyšel na světlo a šéf místní zdravotnické komise byl nakonec zbaven funkce.

Čínská vláda v pondělí oznámila, že místní úřady v rámci nouzových opatření mohou zabírat hotely a další zařízení, pokud jsou zapotřebí pro ubytování lékařů a umístění nakažených lidí. „Wu-chan musel zabrat hotely, aby mohl umístit pacienty do karantény, a také vozy taxislužby pro dopravu zdravotnického personálu. Je to nouzové opatření, situace je opravdu vážná,“ prohlásil čínský expert pracující pro vládu Čang Jan-šeng.

„Její stav se od té doby dramaticky zhoršil,“ uvedl Liou. Podle něj ženu odmítly i další nemocnice v městě. „Chceme jí zajistit jen pravidelné injekce, léky proti bolesti a infuze, aby mohla pokojně zemřít. Vím o hodně lidech, kteří trpěli nevyléčitelnými nemocemi a zemřeli poté, co byli vyhozeni z nemocnice,“ tvrdí Liou.

Ve Wu-chanu, centru nákazy, je kritický nedostatek lůžek, přestože zde byly v rekordním čase vybudovány dvě nové nemocnice a další provizorní nemocniční zařízení vznikla ze sportovních či výstavních hal. Úřady proto umísťují další lůžka pro pacienty s koronavirem do kanceláří, studentských kolejí a nemocnic sloužících původně lidem s jinými chorobami.

„Přitom ještě ve své minulé prognóze její letošní expanzi odhadovala na 5,7 procenta. To však bylo ještě před propuknutím nákazy koronavirem, jak ji nyní sledujeme v přímém přenosu,“ konstatuje hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.

Česká národní banka pak podle něho ještě optimističtější než ministerstvo financí. Ministerstvo totiž ve své prognóze růstu české ekonomiky v letošním roce nadále počítá s dvouprocentní expanzí, tak jako v listopadu. ČNB ale tuzemskému hospodářství věří více, mělo by podle ní letos reálně přidat 2,3 procenta.

Z modelu České národní banky přitom plyne, že pokles růstu čínské ekonomiky o procentní bod vyvolává pokles růstu české ekonomiky o 0,25 až 0,3 procentního bodu.

„Pokud by například čínská ekonomika rostla kvůli koronaviru místo tempa 5,8 procenta letos tempem 5,4 procenta, ministerstvo financí by mělo předpokládat růst české ekonomiky pod úrovní dvou procent. Pokud bude růst ještě nižší, třeba pětiprocentní, jak předpokládá S&P Global Ratings, zdá se být odhad letošního růstu české ekonomiky, jak jej odhaduje ČNB, tedy na úrovni 2,3 procenta, naprostým sci-fi. A to prosím při použiti předpokladů a modelů z dílny samotné ČNB,“ dodává Kovanda.