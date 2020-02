Tři nákazy koronavirem, které zneklidnily svět. Je nebezpečnější SARS, MERS, nebo wuchanský?

SARS se šířil kapénkami podobně jako chřipka i jako wuchanský koronavirus. Ale přenášel se i dalšími sekrety, například stolicí – i to má společné s novým koronavirem. Virus dokázal přežít mimo lidské tělo až několik dní.

Epidemii se podařilo potlačit pomocí přísných opatření, ale až poté, co se rozšířila asi do třicítky zemí. Neexistoval sice žádný lék, a neexistuje dodnes, ale dařilo se léčit symptomy. Lékaři sráželi nemocným horečku, těm s nejtěžšími příznaky se pomáhalo mechanicky dýchat. Základem byla důkladná izolace nemocných a také dodržování hygienických zásad, které jsou platné při všech infekčních onemocněních.

MERS, nejvíc smrtící koronavirus

O deset let později se objevil další druh smrtícího koronaviru, tentokrát jménem MERS. Tato zkratka označovala blízkovýchodní dýchací syndrom. Také on se na člověka přenesl ze zvířat, v tomto případě to bylo od netopýrů a velbloudů. Pak už se přenášel běžnou kapénkovou infekcí.

Poprvé byl jeho výskyt nahlášen v polovině listopadu roku 2012, ale nákaza se začala šířit až na jaře dalšího roku. V první vlně na něj do května 2013 zemřelo 59 osob, ale problém se vrátil o rok později – tehdy se MERS objevil v Íránu a poté v Saúdské Arábii. Do května 2015 se nakazilo asi 1250 lidí – zemřelo přes 450. Celkem se pak za celou dobu epidemie nakazilo 2494 osob ve 27 zemích, 858 zemřelo. MERS měl tedy vysokou smrtnost, ale měl nižší potenciál nakazit ostatní.