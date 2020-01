Šíření epidemie koronaviru bude pokračovat, domnívá se náměstek Prymula

přehrát video Prymula o koronaviru

Novým koronavirem se už nakazilo téměř deset tisíc lidí. Kvůli šíření nemoci Světová zdravotnická organizace (WHO) teprve pošesté v historii vyhlásila stav globální zdravotní nouze. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly jedním z důvodů, proč WHO tento stav vyhlásila, je, že i navzdory opatřením počet nemocných výrazně narůstá. Dalším důvodem je obava, že se koronavirus rozšíří také do zemí, kde není taková infrastruktura jako v Číně a místní systém podobnou izolaci neumožňuje. „Je tady také globální aspekt šíření z člověka na člověka, ke kterému došlo jak v Evropě, tak ve Spojených státech. To znamená tato nebezpečnost ve svém globále vedla k tomu, že Světová zdravotnická organizace toto vyhlásila,“ uvedl Prymula. Zdravotnictví ale podle něj přísná a přesná pravidla, která by platila po celém světě, nemá. A to i přesto, že nějaké mezinárodní regulace pod Světovou zdravotnickou organizací existují.

„Na úrovni Evropské unie jsme vždycky diskutovali, jestli můžeme něco nařídit. Ono se ukazuje, že to tak jednoduché není. To znamená, že každá země zodpovídá za kroky, které udělá. To jediné, co by mělo být opravdu velmi intenzivně koordinováno, je přístup k celkovému prostoru,“ uvedl náměstek. „Když jsme v Schengenu, tak by se nemělo stávat, že jedna země si zavře hranice a druhá nikoliv,“ dodal Prymula s tím, že tato pravidla by se měla v celém prostoru sjednotit. Musíme se vyvarovat panické reakce V souvislosti s koronavirem se v Česku spouští také informační kampaň. Ta má podle Prymuly několik aspektů. Jedním z nich je to, že ministerstvo bude apelovat na veřejnost, aby se vyvarovala některých rizikových činností. „Máme teď signály z Ruska, jak se ruší některé akce, kde je nakupení obyvatelstva, protože tam je velké riziko, že by se někdo mohl nakazit,“ uvedl Prymula s tím, že k doporučování rušení takových akcí dojde v Česku až později. „Pokud budeme mít na Českou republiku jeden případ, tak toto opatření je nesmyslné,“ vysvětlil. „Na druhou stranu už byla spuštěna na Státním zdravotním ústavu informační linka. A to si myslím, že je velmi důležité, protože my se opravdu chceme vyvarovat nějaké panické reakce – už nyní se řada lidí dožaduje vyšetření i hospitalizace,“ řekl. Na lince jsou podle Prymuly poučení pracovníci.

Fakta Infolinka pro veřejnost zřízená kvůli koronaviru Lidé se mohou obracet na číslo 721 810 106, a to v době od 9 do 21 hodin.

„Musíme si uvědomit, že dnes jsme v době klasické sezonní chřipky, máme tady kolem dvou set tisíc nemocných a tito lidé – pokud třeba letěli přes nějaké mezinárodní letiště – se domnívají, že mají koronavirus,“ uvedl Prymula s tím, že dané riziko je ale naprosto minimální. Hospitalizace je podle něj namístě v případě, že člověk v exponované lokalitě pobýval. Ministerstvo v současnosti chce rozšířit povědomí o nemoci. Zřizuje tak například informační tabule na letištích. „Není vyloučeno, že pokud ta epidemie bude pokračovat takto intenzivním způsobem, bude nutné podobně informovat i na autobusových nádražích, tedy na všech přístupových místech do zahraničí,“ dodal.