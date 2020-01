SARS připravil trhy o 40 miliard dolarů. Koronavirus postihne cestovní ruch, vydělat naopak může zdravotní sektor

„Pokud by tedy například šíření nákazy koronavirem vedlo ke zpomalení čínské ekonomiky z šesti na pětiprocentní roční růst, Česko musí počítat s tím, že neporoste tempem 2,2 procenta, ale tempem 1,9 procenta,“ varuje analytik Czech Fund Lukáš Kovanda.

Zároveň upozorňuje, že takový scénář by platil jen za předpokladu, že se nákaza po světě, a zejména do Evropy a do Česka, výrazněji nerozšíří. „Pokud by se rozšířila, ovlivní vývoj české ekonomiky také zpomalení jiných pro ni klíčových ekonomik, jako je ta eurozóny nebo německá. A kromě toho by se neblaze projevilo vlastní šíření nákazy v Česku. V krajním případě by tak Česko vykázalo propad své ekonomiky,“ dodává Kovanda.

A Křeček s nim souhlasí. „Prozatím nelze předpokládat, že by koronavirus měl výrazný vliv na chod české ekonomiky. Je možné, že lidé, kteří podlehnou panice, zvýší poptávku po lécích. Rovněž může dojít k nárůstu poptávky po trvanlivých potravinách či ochranných rouškách. Nelze však předpokládat, že by byl zásadně ovlivněn chod dodavatelsko-odběratelských řetězců, takže česká ekonomika poběží standardně,“ míní.

Pokud by ale nastal opravdu černý scénář, mohl by narušit zásobování čínskými produkty, které jsou nepostradatelné v celé řadě výrobních odvětví po celém světě. „V případě, že by čínský export včas nedorazil na místa svého určení, musela by se omezovat výroba v mnoha zemích. Dostali bychom se do negativní spirály, ve které by se ekonomické zpomalení přenášelo z jedné země do druhé. V konečném důsledku by nastalo globální zpomalení hospodářského růstu,“ říká Křeček.

Rozhodující faktor je teď čas

Šířka a hloubka jakéhokoli dopadu na trhy závisí podle analytiků ale především na tom, jak je nemoc závažná a jak dlouho s ní budou lékaři bojovat. „Pokud je to pár týdnů, není to žádný velký problém, ale pokud to bude trvat měsíce, bude to mít rozhodně dopad na HDP,“ říká řídící partnerka společnosti Harris Financial Group Jamie Coxová pro NBC News.

Teprve postupem času se podle ní ukáže, jak dlouho potrvá léčba a z toho vyplyne i celková doba, kterou vše potrvá.