British Airways ruší kvůli koronaviru všechny spoje s pevninskou Čínou

„Omlouváme se všem zákazníkům za nepříjemnosti, ale bezpečnost našich pasažérů a posádek je pro nás prioritou,“ oznámily British Airways ve středu. Internetové stránky společnosti nyní nenabízejí na leden a únor žádné lety do Číny, píše agentura Reuters.

Rozhodnutí aerolinek následovalo po doporučení britského ministerstva zahraničí omezit kvůli koronaviru cesty do Číny.

„Může to přinést ujištění veřejnosti, že se britská vláda i společnosti starají o bezpečnost země. Ale rozhodnutí může souviset i s ekonomickými dopady, protože pokud vláda nedoporučuje létat do Číny, British Airways by tam létaly s prázdnými letadly,“ uvedl k oznámení aerolinek spolupracovník ČT v Británii Ivan Kytka.

Některé lety do pevninské Číny už v minulých dnech zrušily také letecké společnosti United Airlines, Air Canada, Cathay Pacific či Finnair.