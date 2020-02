Skončí epidemie koronaviru v dubnu? Nových případů nákazy bylo v Číně nejméně od konce ledna

Čínský vládní poradce pro oblast zdravotnictví Čung Nan-šan v úterý prohlásil, že počty nových nákaz v některých čínských provinciích klesají, a předpověděl, že epidemie koronaviru do dubna skončí.

Již v úterý ovšem některá světová média informovala, že Čína do svých statistik zjevně nepočítá osoby, které jsou virem sice infikované , žádné příznaky nemoci se u nich ale neprojevily.

Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uvedl, že první vakcína proti novému koronaviru by mohla být vyvinuta za 18 měsíců, a vyzval svět, „aby se probral“ a vir považoval za „veřejného nepřítele číslo jedna“.

Zatímco čínské úřady tvrdí, že situace kolem koronaviru je pod kontrolou, Světová zdravotnická organizace (WHO) varovala, že epidemie představuje globální hrozbu, která může mít horší dopady než terorismus.

Svůj název Covid-19 dostal koronavirus v úterý. „Mít jméno (pro nový typ koronaviru) je důležité, aby se zabránilo používání jiných názvů, které jsou nepřesné nebo stigmatizující,“ řekl šéf WHO. Ve světových médiích se objevovalo například označení wuchanský koronavirus podle města Wu-chan, které je epicentrem nákazy. To se jeho obyvatelům nelíbilo, přišlo jim to stigmatizující.

Koronavirus vyvolává nemoc s příznaky chřipky, jen u některých pacientů ale vede k rozvoji virového zápalu plic, jenž může vyústit až v selhání dýchání. Podle dosavadních informací odborníků umírají na virus převážně senioři a lidé s podlomeným zdravím.