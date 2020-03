Šíření koronavirové nákazy dopadá i na české firmy. Vláda zvažuje, jak pomůže

„Vliv to mít může na export piv do Itálie, ale prozatím jsme žádný nezaznamenali,“ říká exportní manažerka třeboňského Pivovaru Regent Tereza Potužáková. Jejich obavy ale rostou zároveň s počty nakažených ve světě.

Obavy z dalšího vývoje mají teď i firmy, které exportují svoje zboží do Itálie. Například pivo, které teď v jihočeském pivovaru v Třeboni zabalí, odveze příští týden kamion do Říma. Ročně do Itálie dodávají až dva tisíce hektolitrů. Zatím jim italští odběratelé zakázky nezrušili.

Jak v pátek uvedl a v sobotu v Událostech ČT znovu potvrdil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), stát poskytne finanční podporu podnikatelům postiženým koronavirem ve výši až půl miliardy korun. A to prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Přitom nevylučuje, že ji případně navýší až na miliardu. Zvažují se bezúročné půjčky s ročním odkladem a také se chystají záruky nebo přímé dotace.

Podle ministra se bude podpora týkat například podniků, které kvůli nákaze přišly o obchodní zakázky v Itálii nebo v Číně. Dále se bude týkat dopravců kvůli poklesu přeprav, nebo podnikatelů, kteří doplatili na zrušení veletrhů. Půjde o statisíce nebo i miliony korun pro jeden subjekt, uvedl Havlíček.

Speciální tým na ČMZRB připravuje podle ministra peníze ihned, aby postižené firmy mohly okamžitě sáhnout pro zdroje, které budou v nějakém režimu později vracet, ale s odkladem.

Program půjček, který jeho ministerstvo připraví, bude muset schválit vláda. To by se podle ministra mělo uskutečnit zhruba do týdne, uvedl v pátek.

„S cestovními kancelářemi se bude jednat v pondělí, kdy se sejdeme se všemi hlavními svazy a asociacemi a budeme chtít slyšet, do jaké míry se jich to skutečně dotýká, abychom začali i trochu počítat, jaké by ztráty mohly být, a budeme se snažit pro ně také vymyslet nějaký program. Nevylučujeme, že by opět mohl být spojený s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou,“ řekl v sobotních Událostech ministr Havlíček.