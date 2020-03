Bezúročná „koronovirová půjčka“ až 15 milionů. Stát pomůže firmám, které nákaza poškodila

Podle návrhu na zřízení speciálního programu COVID, který o víkendu zpracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB), budou mít podnikatelé možnost žádat o částku od půl milionu do 15 milionů korun. Peníze by dostali ve formě bezúročného úvěru. „Splácet začnou až za rok a mohou si to rozložit do dalších dvou let,“ uvedl Havlíček.

Podnikatelé budou muset prokázat, že je situace kolem koronaviru přímo ovlivnila. „Například tím, že mají zaměstnance v karanténě nebo se situace dotkla přímých obchodů vázaných na země jako Čína, Itálie, Jižní Korea. Že prokazatelným způsobem jejich partneři doplatili na současnou situaci a kvůli tomu našim firmám klekly obchody,“ řekl Havlíček. Program se týká i případů, kdy firmám uškodila opatření zaváděná českou vládou.

Pokud v pondělí vláda návrh schválí, první žádosti by mohla ČMZRB přijímat od 1. dubna, dodal ministr. „Nebude to zdlouhavé, bude to standardní režim. ČMZRB má hodnoticí komise, týmy, které umí pracovat velice pružně,“ řekl. Na podobné situace je podle něj banka zvyklá například z doby povodní. „To byly větší sumy a dokázalo se to administrovat velmi rychle,“ uvedl.

Žádosti se podle něj budou vyhodnocovat pečlivě, aby nebyly zneužity. „Kdyby to ten dotyčný chtěl zfalšovat, tak od ČMZRB už nedostane ani korunu,“ řekl ministr.

Podniky dostanou maximálně 90 procent újmy

Dostupných 600 milionů považuje za solidní částku, teprve podle zájmu se bude vyhodnocovat případné navýšení. Podniky by měly podle programu dostávat nejvýše zhruba 90 procent újmy, kterou vyčíslí. Malé a střední podniky by z úvěru mohly financovat drobný majetek či zásoby, firmy starší tří let například i mzdy nebo pohledávky.