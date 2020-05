Rakousko a Slovensko možná už v červnu, k moři by mohli Češi jet v červenci, plánuje Petříček

„Když jsme před několika dny představili plán, jak postupně uvolňovat pravidla cestování i pro turisty, předpokládali jsme, že nejpozději od začátku srpna by bylo možné jet do Chorvatska, Řecka a dalších populárních destinací. Nyní se zdá, že to může proběhnout rychleji. I ze strany Chorvatska, Bulharska nebo Řecka zaznívá, že mají zájem otevřít hranice pro turisty už na přelomu června a července. Teď budeme řešit podmínky, za jakých by to bylo možné,“ uvedl Petříček.

Podle něj musí vlády dotčených zemí probrat s epidemiology, jak budou řešit situaci, kdy se v turistické destinaci setkají turisté z různých zemí Evropy, tedy různě rizikových zemí. Ministerstvo zahraničí také čeká na doporučení Evropské unie, jak upravit pravidla pro cestovní ruch, neboť na letní dovolenou k moři vyráží lidé často autem a potřebují mít garanci od tranzitních zemí.

„Je to otázka také nějakého celoevropsky uznatelného dokumentu, který by garantoval, že lidé jsou bezinfekční, nějaký covidpas. Ale pokud by čtyřčlenná rodina měla jít na test před dovolenou a po návratu, tak se jim to výrazně prodraží. Byla by to i pro nás obrovská technická výzva, zajistit statisíce testů pro ty, kteří chtějí vycestovat,“ naznačil Petříček.