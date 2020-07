Slovinsko se opět těší na Čechy. Karanténa bude od úterý povinná jen pro turisty z Moravskoslezského kraje

Slovinsko k pátku zařadilo Česko na seznam zemí s nízkým rizikem. Pro turisty, kteří mířili do Slovinska samotného, to znamenalo, že museli předložit negativní test na covid-19, nebo jít po příjezdu na dva týdny do karantény. Od úterý se to ale bude vztahovat už jen na cestující z Moravskoslezského kraje.

„Můj slovinský protějšek Anže Logar mi potvrdil, že slovinská vláda zařadí od 7. července, tedy od zítra, ČR zpět mezi bezpečné země,“ uvedl na Twitteru český ministr zahraničí Tomáš Petříček.

Skvělá zpráva!👍 Můj slovinský protějšek @AnzeLog mi potvrdil, že slovinská vláda zařadí od 7. července, tedy od zítra, ČR zpět mezi bezpečné země🟢. Na žlutém seznamu🟡méně bezpečných oblastí ale zůstane Moravskoslezský kraj. 🇨🇿🇸🇮 — Tomáš Petříček (@TPetricek) July 6, 2020

Češi nadále nemohou cestovat do Lotyšska, Estonska a na Kypr, pokud nechtějí skončit v karanténě.

Nových případů ubývá

V Česku zatím pozvolna opět klesají počty nových pozitivních případů. Nejproblematičtějším regionem nadále zůstává Karvinsko. Poté, co v neděli hygienici vyjasnili, že karanténu města či okresu za současných okolností nevyhlásí, přišel v neděli výrazný pokles nově zjištěných případů. Přesto z 75 nedělních pozitivních testů – což je nejnižší červencový počet – připadá na Karvinsko 33.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO), který v minulých dnech vyjádřil obavy z dalšího vývoje a kritizoval kroky hygieniků jako zpožděné a možná nedostatečné, pokles ocenil. Situaci nyní vnímá jako „trochu optimističtější“.