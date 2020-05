Anglie uvolňuje opatření, zbytek Spojeného království se zatím drží zpátky

„Ode dneška (od středy) platí doporučení vlády v Anglii, aby si lidé, pokud nemohou dodržet rozestupy aspoň dva metry a jsou v uzavřeném prostoru, hlavně v MHD nebo při nákupech, zakrývali ústa. Už před čtrnácti dny něco takového doporučila skotská první ministryně, protože v každé ze zemí Spojeného království platí trochu jiná pravidla,“ uvedl Vostal.

Vláda vyzývá ty Angličany, kteří nemohou pracovat z domova a jejich pracoviště už jsou otevřená, aby se vrátili do práce.

„Vláda je vyzvala, aby nepoužívali MHD, ale aby jeli autem, a pokud auto nemají, tak aby šli pěšky nebo jeli na kole. Z toho důvodu také vláda v Londýně oznámila, že na nové cyklostezky a rozšiřování chodníků dá dvě miliardy liber,“ dodal Vostal s tím, že podle vlády v době pandemie ubylo smogu a zlepšil se vzduch.

Angličané se smějí opět věnovat některým sportům. „Můžou jít hrát golf nebo tenis, ale pouze s jedním člověkem z jiné domácnosti. V parcích se mohou, pokud dodrží rozestupy dva metry, setkat klidně i s dvěma lidmi z jiné domácnosti. Co je ale paradoxní – nesmí například navštívit zároveň oba své rodiče, kteří jsou v rizikovém věku nad 70 let. Mohou je navštívit pouze každého zvlášť, a to ještě venku,“ doplnil zpravodaj ČT.