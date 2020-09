Strany v Moravskoslezském kraji řeší útlum hornictví, zdravotnictví i základnu NATO

Hejtman Ivo Vondrák bude při letošních krajských volbách obhajovat svou funkci. Při těch minulých kandidoval za ANO jako nestraník, dnes už je právoplatným členem tohoto hnutí, a dokonce předsedou moravskoslezské organizace. V současném zastupitelstvu kraje je zastoupena také KSČM, ČSSD nebo koalice SPD a SPO.

Vondrák v roce 2016 připravil o post hejtmana Miroslava Nováka z ČSSD. Moravskoslezský kraj byl přitom dlouhou dobou baštou této strany, ta zde svou voličskou základu v posledních letech ztratila. Při letošních krajských volbách tak nasadila lídra, za jehož vedení byla strana v kraji úspěšná. Petr Kajnar byl dvě období ostravským primátorem a nyní vede ostravskou sociální demokracii. Přitom byl v roce 2014 ze strany vyloučen kvůli tomu, že podal na stranu žalobu.

Velký výběr a nová uskupení

Voliči v Moravskoslezském kraji budou mít společně s Jihočeským krajem při krajských volbách největší výběr. Nově kandiduje například Trikolóra v čele s Petrem Viktorýnem nebo Volba pro kraj, jejíž lídrem se stal Josef Krysta.

Společnou kandidátku s názvem Pro krásný kraj vytvořily ODA, HLAS a SNK ED, lídrem byl zvolen Miloslav Cváček (za ODA). Druhou společnou kandidátku vytvořila STAN se Zelenými a Nezávislými. Do voleb ji povede Jan Lipner (STAN).

Na začátku roku vzešla z moravskoslezské TOP 09 Tříkrálová výzva – apel na několik stran a hnutí, aby společně s TOP 09 utvořily pro krajské volby širokou předvolební koalici. Na základě této výzvy vznikla koalice TOP 09 s ODS. Jejich společnou kandidátku vede současný náměstek pro dopravu a chytrý region Jakub Unucka (ODS). Jeho volebním nástrojem je Modrý plán.

Jedná se o investiční plán, který má „nakopnout“ ekonomiku měst a obcí. Dalším cílem koalice TOP 09 a ODS je zlepšení zdravotnictví v kraji. Konkrétně chtějí zajistit primární péči i v odlehlých částech kraje, a to pomocí mobilní ambulance, která přijede za nemocným. Podpořit chtějí také lékařskou fakultu na Ostravské univerzitě, které hrozí odebrání akreditace.

Nemocnice v Orlové

Otázka moravskoslezského zdravotnictví je stěžejní také pro stranu Rozumných. Tu do voleb vede Karin Szczyrbová. Zdravotnictví v Moravskoslezském kraji je velkým tématem letošních voleb také kvůli kauze s nemocnicí Orlová. Vedení Moravskoslezského kraje se rozhodlo z této nemocnice do Karviné přesunout internu, ortopedii a chirurgii a v orlovské nemocnici ponechalo jen ambulanci či rehabilitační péči.

Současná opozice v Moravskoslezském kraji tento krok vládnoucí koalice několikrát kritizovala. Opoziční zastupitelé a další kandidující politická uskupení staví své volební programy na zkvalitnění a zpřístupnění zdravotnictví a orlovskou nemocnici uvádějí jako špatný příklad.

Mezi takovéto politické subjekty patří například SPD v čele s Pavlem Staňkem. Dále ČSSD nebo Piráti, jejichž lídryní se stala Zuzana Klusová. Obě tyto strany chtějí také zlepšit životní prostředí a ekologii v kraji.

Tento bod je stěžejní i pro stranu Zelených, která do letošních voleb vytvořila už zmiňovanou koalici se STAN a Nezávislými. Prioritou této koalice je ochrana krajiny a boj se suchem. Stejně jako Piráti chce koalice dostat do měst zeleň a vodu.

Útlum hornictví v regionu

Ve většině volebních programů se objevuje také téma útlumu hornictví. Kvůli němu totiž v regionu ubývají pracovní místa v těžkém průmyslu. Piráti například chtějí směřovat investice kraje do chytré výroby a inovací. Pomoci by chtěli také menším a středním podnikům.

Hnutí ANO společně s ODS a KDU-ČSL vytvořilo program Nová energie 2024, ve kterém by chtělo pokračovat. Program je zaměřený právě na hospodářskou transformaci kraje. Jedná se například o oživení pohornické krajiny, využívání moderní energetiky nebo propojení podnikání, vědy a výzkumu. Tato transformace regionu by měla zamezit také stěhování obyvatel do jiných krajů.

Oduhelněním regionu se v kampani zabývají také moravskoslezští komunisté v čele s Josefem Babkou. Ti jdou do voleb s hesly: Bezpečnost. Zdraví. Soběstačnost. Solidarita.

KDU-ČSL povede do voleb současný náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo. I tato strana se chce zaměřit na řešení nezaměstnanosti Moravskoslezského kraje nebo restrukturalizaci průmyslu. Upozorňuje také na nedokončenou dopravní infrastrukturu nebo životní prostředí. Do volebního programu strany se promítl také koronavirus. Navzdory následkům pandemie slibuje vytvořit v kraji prorůstový rozpočet.

Letecká základna NATO

Několik stran chce v krajském zastupitelstvu bojovat také proti výstavbě americké základny na ostravském letišti v Mošnově. S nápadem ohledně letecké základy přišel v lednu místopředseda ODS Alexandr Vondra. I když se výstavba základny prozatím v Ostravě neplánuje, některé strany proti ní už teď bojují. Jedná se například o stranu Rozumných nebo Trikolóru v čele s Petrem Viktorýnem.

Celkem v Moravskoslezském kraji kandiduje 20 subjektů. Kromě těch uvedených výše se o hlasy voličů dále ucházejí: DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, Moravská a Slezská pirátská strana, Moravané, VOK - Volba pro kraj, Jednotní, DSSS, Pravý blok, Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020 - ANK 2020, Starostové pro kraj.