Kraj nevyhověl zdravotníkům z orlovské ortopedie. Oddělení bude fungovat v Karviné

Stěhování lékařů a zdravotníků z Orlové vyvolalo vlnu protestů. Původně se počítalo s tím, že se ortopedie přesune právě do nemocnice v Karviné, kde pro ni kraj připraví podmínky. Ortopedický tým ale s podmínkami v Karviné nebyl spokojen a hrozilo, že by se ortopedie mohla rozpadnout.

Situace kolem orlovské ortopedie je napjatá už delší dobu. Důvodem je její přesun z Orlové, odkud se musí stěhovat kvůli převedení akutní lůžkové péče z tamní nemocnice do nemocnic v Karviné-Ráji a Havířově.

Hejtmanství ale dalo nakonec přednost karvinské nemocnici, ta totiž ortopedii potřebuje proto, aby mohlo mít tamní ARO akreditaci pro vzdělávání mladých lékařů bez atestace. Za tímto účelem musí mít nemocnice alespoň čtyři operační obory, v případě přesunu do Havířova by ale o jeden přišla.

Moravskoslezský kraj nejdříve oznámil, že vyhoví požadavku zdravotníků na přesun do krajské nemocnice v Havířově. O několik dní později ale vedoucí krajského odboru zdravotnictví Pavel Rydrych odvolal primáře Knybla a zdravotníci v Orlové začali podávat výpovědi. Skončit mají k 31. lednu příštího roku.

„Musím říci, že rozvoj nemocnice v Karviné, její zachování, to znamená akreditace, která s tím souvisí, se neobejde bez zachování celistvosti ortopedie v Karviné. Tady ta priorita je jasně daná.“

Neodcházejte, vyzval lékaře hejtman

Hejtman Ivo Vondrák (ANO) reagoval také na nedávné výpovědi zdravotníků. Řekl, že by byl rád, kdyby členové ortopedického týmu své rozhodnutí zvážili. Vondrák zároveň přislíbil, že se kraj bude věnovat technickým problémům operačních sálů v Karviné, právě na jejich nevyhovující podobu odvolaný primář Knybel upozorňoval.

Případný rozpad týmu by byl kraj podle Vondráka schopen alespoň částečně vyřešit. Nový primář ortopedie Martin Holinka údajně potvrdil, že ví o zájemcích, kteří by na ortopedii v Karviné mohli a chtěli pracovat. „Pokud nestáhnou ty výpovědi, nezbývá nic jiného, než že by museli nemocnici opustit,“ dodal hejtman.