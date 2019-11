Padesát lékařů a sester z Orlové končí. Vadí jim stěhování do Karviné i odvolání primáře ortopedie

„Preferujeme nemocnici v Havířově, zejména z důvodu kapacity operačních sálů. Bylo nám sděleno, že bychom mohli využívat dva operační sály denně. Jsou větší a vhodnější pro ortopedickou operativu,“ upřesnil Solák. Ředitel karvinské nemocnice Ivo Žolnerčík, který byl do funkce jmenován v pondělí, se chce s nespokojenými zdravotníky sejít.

Hromadná výpověď je podle zdravotníků reakcí na pondělní odvolání dosavadního primáře ortopedie a také na to, že vedení nemocnice nutilo personál přestoupit do zdravotnického zařízení v Karviné-Ráji. Zdravotníci to odmítají, navíc minulý týden dostali příslib, že se celý tým může přesunout do havířovské nemocnice.

To, že v případě odvolání Tomáše Knybela a jmenování nového primáře zdravotníci odejdou, si lékaři a sestry odhlasovali už v pondělí. Třiapadesát zaměstnanců orlovské ortopedie tak splnilo slib a v úterý podali hromadnou výpověď. Odejde tak deset lékařů a 43 sester.

„Chci si poslechnout jejich názory. Pak budu jednat s krajem o tom, co je nejvhodnější pro tu optimalizaci, hlavně pro pacienty ale i zaměstnance nemocnice.“

Bez ortopedie se prý Karviná neobejde

Případný přesun týmu ortopedů z Orlové do Havířova by nemocnici v Karviné způsobil velké problémy. Podle Žolnerčíka nemocnice ortopedii potřebuje, protože by jinak ztratila akreditaci na vzdělávání mladých lékařů bez atestace.

Vzdělávací akreditaci ale může mít pouze ARO v nemocnici, kde jsou minimálně čtyři operační obory. To by nemocnice v případě přesunu oddělení do Havířova nesplňovala. Lékařský odborový klub Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj proto vyhlásil stávkovou pohotovost.