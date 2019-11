Novým šéfem karvinské nemocnice je Žolnerčík. Kraj zároveň odvolal primáře orlovské ortopedie

Situace kolem orlovské ortopedie je dlouhodobě napjatá. Důvodem je její stěhování z Orlové kvůli přesunu akutní lůžkové péče z tamní nemocnice do Karviné a Havířova. Optimalizace zdravotní péče v regionu vyvolala protesty a situace zůstává problematická dodnes.

Pavel Rydrych, který nemocnici v Karviné řídil od konce srpna, stihl ještě v pondělí ráno odvolat primáře ortopedie v Orlové Tomáše Knybela. Podle Gebauera byla důvodem Knybelova vyjádření do médií o špatném stavu operačních sálů v Karviné. Náměstek řekl, že šlo prakticky o dehonestování zdravotnického zařízení.

Do výběrového řízení na ředitele karvinské nemocnice se přihlásilo sedm uchazečů. Podle náměstka hejtmana Martina Gebauera (ANO) se Žolnerčík jevil jako nejvhodnější kandidát. Vyzdvihl právě jeho dlouholeté působení ve Fakultní nemocnici Ostrava.

Původně se měla ortopedie přesunout do Karviné, kde už lékaři provedli i několik operací. Ortopedický tým ale s podmínkami v Karviné spokojen nebyl a hrozilo, že by se ortopedie mohla rozpadnout. Kraj poté oznámil, že zdravotníkům vyhoví a oddělení přesune do Havířova.

Karvinské ARO v ohrožení?

Přesun ortopedie z Karviné do Havířova se ale nelíbí některým karvinským zdravotníkům, protože by tento přesun mohl výrazně ohrozit fungování ARO v tamní nemocnici. To je totiž dosud akreditovaným vzdělávacím pracovištěm, které může vzdělávat mladé lékaře bez atestace.

Vzdělávací akreditaci ale může mít pouze ARO v nemocnici, kde jsou alespoň čtyři operační obory, což by po přesunu ortopedie do Havířova nebylo splněno. Lékařský odborový klub Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj proto vyhlásil stávkovou pohotovost.