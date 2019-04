Krizi v nemocnici v Orlové řeší i premiér Babiš. Výpověď už dalo šestnáct lékařů

Krajští zastupitelé v březnu schválili přesun akutní lůžkové péče z Orlové do nemocnic v Karviné-Ráji a Havířově. Proti tomu protestovali místní obyvatelé i zdravotníci z nemocnice. Město následně oznámilo, že chce nemocnici do své správy.

„Jednak jsme se domluvili, že město požádá kraj oficiálně o to, že by chtělo převzít tu nemocnici a za další jsme se domluvili, že je potřeba, aby společně komunikovali.“

Z Orlové se má stěhovat interna, chirurgie a ortopedie. Změny kraj plánuje kvůli údajné ekonomické ztrátě i nedostatku personálu. Město začalo usilovat o převod nemocnice do své správy, což by ale podle hejtmana znamenalo likvidaci zařízení.

„Pan hejtman navrhl, že ještě budeme jednat o nějaké možnosti zachování akutní péče v Orlové. To znamená, že by tam něco mohlo zůstat tak, aby s tím město souhlasilo a nežádalo by nemocnici do svého majetku,“ sdělil starosta Orlové Miroslav Chlubna (Nezávislí a Změna pro lidi).

Druhou možností je, že Moravskoslezský kraj nakonec s převodem nemocnice na město bude souhlasit. Orlová by ale musela kraji doložit dohody se zdravotními pojišťovnami a souhlas ministerstva zdravotnictví.

Lékaři chtěji pryč, město je přemlouvá

V orlovské nemocnici už dalo výpověď šestnáct lékařů, kteří nechtějí například dojíždět do jiného města. V tuto chvíli jim běží dvouměsíční výpovědní lhůta, město se je však ještě snaží přesvědčit, aby zůstali. „Budeme je nabádat, aby nám věřili a ještě počkali, protože to, co chceme, je zájem jak jejich, tak pacientů,“ řekl starosta.