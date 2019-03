Akutní lůžková péče v nemocnici Orlová končí. Přesune se do Karviné a Havířova

Přesun akutní lůžkové péče z nemocnice v Orlové dlouhodobě kritizují zaměstnanci zdravotnického zařízení. Podle nich dojde kvůli zrušení oddělení k omezení dostupnosti zdravotní péče. „Pořád se mluví jenom o číslech a o penězích, ale vůbec se nejedná o zdravotní péči pro občany,“ řekla předsedkyně odborové organizace Denisa Stolarczyková.

Ještě před začátekem středečního zasedání krajského zastupitelstva se odpůrci přesunu oddělení sešli před krajským úřadem v Ostravě. Demonstrace se účastnily desítky odborářů i obyvatel Orlové. Někteří čekali před budovou až do konce zasedání.

K problematice se na zasedání zastupitelstva vyjádřilo i několik zaměstnanců nemocnice, kterých se přesun akutní lůžkové péče dotkne. „S prodlužujícím se věkem stoupá potřeba akutní péče. Lidé žijí déle, jsou vybavení srdečními stenty. Jsou zachraňováni a přitom s tímto prodlužujícím se věkem vyžadují neustále větší množství akutní péče,“ zmínil primář ortopedického oddělení nemocnice v Orlové Tomáš Knybel.

34 zastupitelů pro optimalizaci

O tématu se diskutovalo zhruba dvě hodiny. Pro přesun oddělení se nakonec vyjádřilo 34 z 58 přítomných zastupitelů. „Jsem přesvědčený o tom, že optimalizace má smysl a že drtivá většina pracovníků do Karviné nebo do Havířova přejde,“ řekl náměstek hejtmana Martin Gebauer (ANO).

Do nemocnic v Havířově a Karviné by se mělo přesunout zhruba dvě stě zdravotníků. Většina z nich to ale odmítá, chtějí zůstat v Orlové. Místopředsedkyně unie sester v nemocnici Orlová Vladimíra Balajková řekla, že Havířov ani Karviná v jejím případě nepřichází v úvahu. Podobně jsou na tom údajně i její kolegové.

Budou chybět zdravotníci?

Přesunu aktuní lůžkové péče do jiných nemocnic se obává i vedení města. Zdravotníci mohou údajně chybět nejenom v tamní nemocnici, ale nakonec možná i v Havířově a Karviné. „Budeme žádat o převod nemocnice do našeho majetku,“ řekl starosta Miroslav Chlubna (Nezávislí a Změna pro lidi).

Optimalizaci navrhnul kraj kvůli údajné finanční ztrátě a nedostatku personálu. Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka (ANO) jsou nemocnice nevytížené. „V podstatě jsou tři nemocnice ve vzdálenosti deseti kilometrů od sebe, plus je tam ještě jedna soukromá, které nabízejí totéž,“ upozornil. Přesun oddělení z Orlové by měl fungování nemocnic zefektivnit.

Do konce roku 2021 se do nemocnic v Karviné a Havířově přesunou akutní lůžka z chirurgie, interny a ortopedie. Všechny ambulance v Orlové zůstanou. Léčebna dlouhodobě nemocných se dokonce rozšíří na 250 lůžek. Přesun oddělení chce vedení kraje ještě projednat se zaměstnanci.