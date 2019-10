Spor o ortopedii z Orlové se vyhrotil. Zdravotníci z karvinské nemocnice vyhlásili stávkovou pohotovost

Moravskoslezský kraj minulý týden rozhodl, že má orlovské ortopedické oddělení namísto Karviné přejít do Havířova. Pro karvinskou nemocnici by to znamenalo především ztrátu akreditace pro anesteziologicko-resuscitační oddělení.

„V okamžiku, kdy jsou neatestovaní čtyři lékaři ze šesti, tak to bude znamenat, že tito lékaři budou muset naše oddělení opustit. V tom okamžiku padá operativa a přecházíme do nouzového režimu,“ popsal krizový scénář primář ARO oddělení nemocnice v Karviné-Ráji Miroslav Zajíček. Během úterního mimořádného setkání proto zdravotníci podepisovali petici i dopis adresovaný vedení kraje.

Lékaři z Orlové do Karviné nechtějí

S přesunem orlovské ortopedie do Havířova souhlasil kraj poté, co všech šedesát pět zaměstnanců tamního oddělení řeklo, že než by se přesunuli do Karviné, raději podají výpovědi.

„V případě, že bychom opravdu trvali na tom, že ortopedie přejde do Karviné, bylo by třeba udělat pravděpodobně nějaké razantní personální změny, co se týče ortopedického týmu,“ vysvětlil rozhodnutí kraje náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro zdravotnictví Martin Gebauer (ANO).

„Můžeme se postavit, dáme výpovědi a vedení kraje si potom si potom může vybrat,“ řekl primář ARO oddělení nemocnice v Karviné-Ráji Miroslav Zajíček.