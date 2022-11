Organizátorka tábora, na němž se popálily tři děti, dostala podmínku

V srpnu 2019 dělaly vedoucí na závěr tábora s 23 dětmi rozdělenými do skupinek chemický pokus faraonův had. Při pokusu se smíchá cukr se sodou, směs se vsype do popela, polije lihem a zapálí. Při hoření se formuje tělo pěnového hada.

Neštěstí se stalo při druhém kole experimentu na posledním z pěti stanovišť. Napoprvé se pokus uspokojivě nepovedl, ženy se proto rozhodly ho zopakovat.

Při pokusu ale vzplál líh a popálil tři děti. Nejvíce byla zasažena tehdy šestiletá dívka, kterou oheň popálil na 43 procentech těla a ponese si doživotní následky. Kromě ní oheň popálil ještě osmiletého chlapce a stejně staré děvče, které oheň zasáhl na dvou a pěti procentech těla.

Rokycanský okresní soud v létě uložil Skočilové, která při pokusu lila líh, trest dva roky se zkušební lhůtou na 3,5 roku a tříletý zákaz pořádání příměstských táborů. Skořená, která byla na táboře jako lektorka a kontrolovala, zda směs po předchozím pokusu vystydla, dostala trest osmnáct měsíců s dvouletou zkušební lhůtou a dvouletý zákaz pořádání příměstských táborů.