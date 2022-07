Za popálení dětí při chemickém pokusu potrestal soud vedoucí tábora podmínkami

V srpnu 2019 dělaly vedoucí na závěr tábora s 23 dětmi rozdělenými do skupinek chemický pokus zvaný faraonův had. Při experimentu se smíchá cukr se sodou, směs se vsype do popela, polije lihem a zapálí. Při hoření se formuje pěnový útvar připomínající hada.

Při pokusu ale ethanol vzplál a popálil tři děti. Jedna z vedoucích už dříve vypověděla, že se neštěstí stalo až při druhém kole pokusu. Napoprvé se uspokojivě nepovedl, ženy se proto rozhodly experiment zopakovat.

Vedoucí, která při pokusu lila líh, vyměřil soud trest dva roky se zkušební lhůtou na 3,5 roku a tříletý zákaz pořádání příměstských táborů. Druhá z vedoucích dostala trest 18 měsíců s dvouletou zkušební lhůtou a dvouletý zákaz pořádání příměstských táborů.