Zrádné úrazy. Popáleninám dětí lze většinou zabránit prevencí, říkají odborníci

Roční syn paní Hany se už čtvrt roku léčí s těžkými popáleninami 2. stupně. „Já si šla vařit kafe a donesla jsem první dvě na stůl, otočila se pro další a v tu chvíli si malý všiml té kávy jako první a strčil do toho ruku a opařil si celou ruku a i na stehýnko,“ říká matka popáleného dítětě.

Úraz se zhoršoval. Chlapce proto převezli do popáleninového centra a transplantovali mu kůži na ruce.

Téměř polovinu hospitalizací s popáleninami tvoří děti

Na popáleninové klinice na pražských Vinohradech mají nyní desítku dětí. Většinou jde právě o popálená batolata. V Česku skončí v nemocnici téměř 1200 dětí ročně. To představuje 44 procent všech hospitalizací s popáleninami.

„To je zrádný úraz v porovnání s jinými úrazy v dětském věku, myslím, že je nejhorší. První problém, že jizva roste jinak, než roste dětské tělíčko. Spousta lidí si myslí, že to dokážeme vrátit zpátky, nedokážeme,“ řekl přednosta Kliniky popáleninové medicíny FNKV a 3. LF UK Robert Zajíček.

Proto se spolkem Bolíto spustil preventivní kampaň 70 stupňů. Což je teplota nápoje jen tři minuty po zalití, kdy se batolata nejčastěji opaří.

„Většina opaření se děje nešťastnou náhodou, že člověk něco přehlédne,“ říká režisér a spoluautor kampaně Luboš Vacke.

Na co si hlavně dávat pozor

Spoluautorka kampaně a členka spolku Bolíto Jarmila Štuková k tomu dodává, na které hlavní věci je nutné dávat pozor. „Vařit na zadních plotýnkách, nepoužívat ubrus, dávat nápoj co nejdál od okraje stolu.“

Čeho se vyvarovat nebo jaká je první pomoc, lze například najít na internetových stránkách spolku Bolíto.

„Nedělat ty úkony automaticky. Dávala jsem si na to pozor před tím, ale neuvědomuju si, kam jsem to kafe dala, jestli blízko, daleko, oni jsou rychlí a je to okamžik,“ dodala matka popáleného dítěte. Na ten okamžik nikdy nezapomene. Zatím to vypadá, že její syn zásadní následky mít nebude.