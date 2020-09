Z druhé vlny pandemie v Česku viní pražský primátor Babiše. Změnil podle něj odborná opatření, chce, aby dopady řešila vláda

Vývojem nákazy v Praze je ale Hřib znepokojen, protože přibývá lidí s vážným průběhem. „Momentálně je volných 91 lůžek na ARO nebo JIP, to je 11 procent z celkové kapacity. Je to dohromady – ty, co byly vyčleněné na covid, i nebyly. Jedenáct procent není mnoho,“ poukázal.

Praha je pandemií covidu-19 zdaleka nejhůře postiženým českým regionem, na každodenním celorepublikovém růstu počtu nakažených se podílí asi pětinou, v některých dnech má i větší podíl. Na jednání ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) s pražskými radními se však nehovořilo o žádných nových konkrétních opatřeních, která by to měla změnit. „Bylo nám sděleno, že momentálně se nechystají zavádět další opatření v oblasti kulturních nebo sportovních akcí. Chtějí ale sledovat účinnost momentálních opatření,“ řekl po jednání pražský primátor.

Z jednání s Prymulou ale vyplynulo, že část těchto lůžek „blokují“ pacienti, kteří už bezprostřední potíže nemají. „Už nemají akutní problémy, mohli by být propuštění do domácího ošetřování, ale z různých – obvykle sociálních – důvodů to není možné. Nabídli jsme za Prahu maximální součinnost,“ uvedl primátor Hřib.

Pro případ, že by lůžka došla, má Praha připravené nouzové řešení – nemocní by našli zázemí v tělocvičnách nebo na internátech. „My je máme připravené pro případ, že by nás o to třeba požádala armáda, ale není to záležitost, do které bychom se chtěli dostat,“ zdůraznil přitom primátor.

Za zásadní však považuje také dostatečné vybavení lůžek v těchto prostorách a hlavně to, aby k nim byl i personál. „Lůžka fungují, jen pokud jsou obsazena personálem, který se také může nakazit,“ upozornil.