Nejistota vás žene dopředu, říkal Svatoslav Böhm. Jeho díla zničená povodní restaurátoři znovu složili

„Ale pořád se vracel do Krnova jako domů. Tam je šťastný. Myslím, že to vyplývá z jeho osobnosti, protože on je velmi pokorný člověk, neskutečně vnímavý. Potřebuje ticho a klid ke své tvorbě,“ uvedla o Svatoslavu Böhmovi po otevření výstavy kurátorka Ilona Víchová.

Böhmovy stopy zůstávají v Bruntále, Jeseníku či Krnově

Půdorysy paměti mohou návštěvníci procházet ještě do 15. ledna. Na podlahu umístili kurátoři citace Svatoslava Böhma. „Nejistota a omyly. To je to, co vás žene stále dopředu,“ říká jeden z nich.

Vystaveny jsou mimo jiné dva dřevěné reliéfy, které Böhm navrhl v roce 1967 pro budovu Československé televize v Ostravě. K realizaci nakonec nedošlo. Jiné realizace v jeho rodném kraji ale přetrvávají, například prostorové řešení památníku architekta Leopolda Bauera, dřevěný dekorativní reliéf ve vstupním prostoru hotelu Slezan v Bruntále, výzdoba Lázní Jeseník nebo dřevěný balkon v kostele svatého Ducha v Krnově.