Končí další velká americká banka. First Republic převezme gigant JPMorgan Chase

Ve Spojených státech končí za méně než dva měsíce už třetí velká banka. Úřady zavřely kalifornský finanční ústav First Republic Bank, jemuž se nepodařilo napravit škody způsobené chybnými investicemi a odlivem vkladatelů. Novým vlastníkem se stane největší americká banka JPMorgan Chase & Co. Oznámila to Federální společnost pro pojištění vkladů (FDIC).