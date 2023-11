ŽIVĚ: Stanjura hájí v Senátu konsolidační balíček

„Starostové a nezávislí většinově podpoří přijetí konsolidačního balíčku,“ sdělil novinářům předseda klubu Jan Sobotka. Podobně se vyjádřil také předseda klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. Lidovci už v úterý oznámili, že se shodli na tom, že veřejné finance je třeba dát do pořádku.

Podle lidoveckého návrhu doprovodného usnesení, které zveřejnil senátor KDU-ČSL Petr Fiala, by ministerstva měla zvážit obnovení daňové podpory zaměstnaneckého stravování před přijetím balíčku nebo zvýšení limitu osvobození zaměstnaneckých benefitů do výše průměrné mzdy. Vláda by podle lidovců měla předložit novelu zákona o rozpočtovém určení daní pro kraje, která by reflektovala aktuální vývoj v jednotlivých regionech.

Návrh na zamítnutí balíčku by podle Sobotky byl ochoten podpořit jeden člen frakce Starostů a nezávislých. O zamítnutí by ale Senát rozhodoval, pokud by nebyl přijat návrh na schválení balíčku, který má podle vlády zlepšit stav státního rozpočtu v následujících dvou letech.