Ministři chystají škrty v dotacích. Ubrat chtějí bohatým koncernům i kultuře

„Lze to, pokud se nevyplatí ta částka investorům, případně pokud se to přehodí zpátky na spotřebitele, to znamená na firmy. A toto musí ministr jasně říct, on před našimi dotazy utíká jako zajíc před myslivcem,“ uvedl místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO).

Například za dotace na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů loni stát utratil skoro 27 miliard. V příštím roce plánuje vláda většinu těchto výdajů zrušit. O přesném způsobu, jak to provést, teď každý týden jedná ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) s šéfem resortu financí. „Jedním z hlavních předmětů té debaty je otázka, jak se to má dotknout lidí a jak se to má dotknout firem,“ uvedl Síkela s tím, že o detailech bude nejprve informovat své vládní kolegy.

Ministr průmyslu chce způsob, jak ušetřit na podpoře hlavně solární energie celkem dvacet miliard, zveřejnit v průběhu září. České televizi přiznal, že to lidé pocítí. „Bezbolestně se to udělat nedá. Samozřejmě někdo, kdo byl zvyklý na nějaký přítok peněz a musí se ho vzdát, tak do určité míry vždycky trpí,“ podotkl.

Silnice i památky

Dalších více než deset miliard má na dotacích ušetřit ministerstvo zemědělství. Peníze chce vzít například velkým bohatým koncernům. „Pokud je to soukromý subjekt, který vykazuje vysokou míru ziskovosti a měl by pobírat na základě nějakých titulů provozní dotace, tak tam mi to nedává smysl,“ zdůvodnil šéf resortu Marek Výborný (KDU-ČSL). I on chce konkrétní škrty zveřejnit až za měsíc.

Šest miliard pak má za úkol uspořit resort dopravy. Ministr Martin Kupka (ODS) už nyní například ví, že třetinu této částky seškrtá z peněz, které každý rok jeho úřad posílá krajům na opravy regionálních silnic 2. a 3 třídy. „Vrátíme se k té původní hodnotě podpory krajů dotační cestou pro silnice 2. a 3. třídy, vrátíme se tedy na čtyři miliardy korun,“ přiblížil.

„My bychom spíše chtěli ty národní dotace přesněji zacílit a pak tam můžeme dosáhnout i úspor z tohoto ohledu,“ řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Škrty se podle ministra kultury Martina Baxy (ODS) dotknou i investic do oprav kulturních památek. Méně by měly dopadnout na živou kulturu. „My vlastně poskytujeme dotace v poměrně velké šíři, ať už to jsou památky, živá kultura, další aktivity, budeme to hledat průřezově,“ uvedl.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) by chtěl ušetřit zhruba čtvrt miliardy na bezpečnostním výzkumu. „Chceme hospodařit s nějakým půlmiliardovým rozpočtem, loni to bylo asi 750 milionů korun, ale chceme hlavně vidět, jaké jsou reálné dopady takových projektů v praxi,“ řekl.