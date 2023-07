Úspory a penzijní reforma jsou letošní prioritou, řekl Fiala

Zavedení nových pravidel pro krizové situace slibuje na letošní rok i programové prohlášení vlády – stejně jako důchodovou reformu. Počítá například s navázáním věku odchodu do penze na průměrnou dobu dožití.

Ještě předtím ale vládní politiky čeká řada jednání o rozpočtu na příští rok i konsolidačním balíčku. „Chceme v dalších letech zejména ušetřit na výdajích státu a vůbec celkově na provozu státu ušetříme už v tom příštím roce. Pro nás ozdravný balíček a vůbec rozpočet na příští rok jsou to nejdůležitější téma,“ řekla šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Opozice rozpočtovou politiku kritizuje. A spokojená není ani s opatřeními vlády proti inflaci. „Aby se jí alespoň částečně podařilo zkrotit inflaci, aby se jí současně podařilo alespoň naznačit cestu ke snižování rozpočtového schodku. A ne, aby to dělala touto chaotickou formou,“ vytkl místopředseda sněmovny Karel Havlíček (ANO). Kritikou opozice nešetří ani vůči penzijní reformě.

Úprava programového prohlášení

Kromě ní letos vláda počítá i s přípravou eDokladovky, tedy digitalizací osobních průkazů, a to tak, aby ji mohla představit na přelomu roku. TOP 09 jako o prioritě mluví také o korespondenční volbě, kterou by ještě letos chtěla projednat v dolní komoře. Tam naráží na opoziční obstrukce. Záměr zůstal v programovém prohlášení bez časového určení i po jeho aktualizaci.

Programové prohlášení vláda upravila v březnu – s tím, že jde o reakci především na dopady ruské agrese na Ukrajině. S původním dokumentem totiž důvěru získala na začátku loňského ledna, kdy Rusko okupovalo Krym a vedlo proti Ukrajině omezenou válku na Donbase, plnohodnotnou invazi však ještě nezahájilo.

Opozice ale opakovaně kritizuje, že před poslance nepředstoupila znovu s aktuální verzí. „Měli by znovu přijít do sněmovny a požádat o důvěru. Také vláda říkala, že chce být vládou rozpočtové odpovědnosti a že bude vládou rozpočtové odpovědnosti. A podívejme se na deficit státního rozpočtu. To vládní prohlášení se dost změnilo,“ řekl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Z dokumentu například zmizel záměr snížit za předpokladu udržitelných financí odvody na sociální pojištění na straně zaměstnavatelů. Chybí také cíl udržet stávající valorizační mechanismus důchodů. Ten chce kabinet změnit a růst penzí zpomalit. Argumentuje udržitelností. ANO i SPD ale mají řadu výhrad. Střet s opozicí nad tímto tématem čeká koaliční politiky už příští týden. Příslušná novela je totiž prvním bodem programu mimořádné schůze, na které nechybí ani konsolidační balíček.