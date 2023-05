Reportéři ČT: Putinův dvorní zbrojař vlastní v Česku majetky za sto milionů, sankcím se vyhýbá

Opatrné české sankce

Kvůli svému vlivu a propojení s nejvyššími představiteli Kremlu ho na sankční seznam zařadily Ukrajina, Spojené státy, Kanada či Velká Británie. V Evropské unii a v České republice zatím pod sankcemi není. „Tempo zápisu na sankční seznamy a kritéria máme výrazně přísnější než okolí. Evropa je opatrná a Česko zatím dvojnásob,“ míní analytik společnosti Datlab Jiří Skuhrovec.

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) pro ČT skutečnost, že Obnosov ani zástupci jeho rodiny, kteří skupují majetky v Česku, nejsou na sankčním seznamu, odmítl komentovat s tím, že taková rozhodnutí podléhají rozhodnutí celé vlády.

„Je to chyba i z hlediska toho, že zrovna v tomto případě by bylo i co zabavovat a co mrazit,“ oponuje opatrnému stanovisku resortu zahraničí analytik Skuhrovec. „Ekonomický dopad (sankčního seznamu) zatím je nula, a pokud chceme, aby ty sankce skutečně nějakým způsobem zafungovaly, tak je musíme skutečně dramaticky zrychlit,“ apeluje s tím, že patriarcha Kirill, který je jako jediný člověk na českém seznamu, v Česku žádné majetky nevlastní.