Zní výzvy k dalšímu šetření. Schodek rozpočtu některé politiky děsí

„Jsou to provozní výdaje státu, jsou to nejrůznější dotace, které jsou nenárokové, pro mě není ani stopkou objem platů ve veřejném sektoru,“ prohlásil Skopeček. Podle Karla Havlíčka z opozičního ANO se v letošním roce už moc úspor najít nedá. „Může něco drobného uspořit na lidech. To znamená, že nebude třeba přijímat nové lidi do veřejné sféry a teoreticky může sáhnout na investice, ale to by byl velký průšvih.“

Kvůli stavu státního hospodaření ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) apeloval na své vládní kolegy. Ti by podle něj měli při přípravách rozpočtu na příští rok hledat další úspory i nad rámec konsolidačního balíčku. „Současně říkám, aby výdaje byly co nejefektivnější. Abychom měli co nejefektivnější investice, abychom se bavili o prioritách,“ dodává ministr.

Reakce v koalici jsou různé. Například místopředseda STAN Lukáš Vlček říká, že pokud se podaří najít další úspory, tak jeho hnutí se tomu bránit nebude. I šéf resortu dopravy Martin Kupka (ODS) si další škrty představit dovede: „Budeme dál krátit zbytečné agendy, předpokládám také, že se podíváme i na podobu některých projektů.“

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) je zdrženlivější: „Pro školství další velký prostor k úsporám není. Protože naopak se zvýšily závazky vůči platům učitelů tím, že parlament schválil závazek 130 %.“