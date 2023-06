Prezident Pavel jmenoval Marka Výborného ministrem zemědělství

Profil Marek Výborný

Než vstoupil do politiky, byl Marek Výborný učitelem. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval historii a teologii, poté začal učit na gymnáziu v Pardubicích. V roce 2005 vstoupil tehdy devětadvacetiletý Výborný do KDU-ČSL, kde dříve udělal politickou kariéru jeho otec Miloslav – někdejší ministr obrany. Od roku 2006 byl zastupitelem v rodném Heřmanově Městci.

O úroveň výše – do krajské politiky – Marek Výborný nahlédl v roce 2012, kdy byl díky preferenčním hlasům zvolen do zastupitelstva Pardubického kraje. Zakrátko ale odstoupil, protože se stal ředitelem pardubického gymnázia Mozartova. Protože střední školy zřizuje kraj, nemohl současně být zastupitelem. Ředitelem školy byl Výborný do roku 2018.

V té době již působil i v Poslanecké sněmovně, zvolen byl ve volbách v roce 2017 – jako jediný reprezentant KDU-ČSL z Pardubického kraje. Ve sněmovně se stal členem ústavně právního výboru a mandátového a imunitního výboru a také stálé parlamentní komise pro ústavu. Je předsedou podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení, členem podvýborů pro regionální školství, pro mládež a volnočasové aktivity, pro ochranu spotřebitele a pro kulturu.

Poté, co se dlouholetý předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek rozhodl neobhajovat funkci, kandidoval Marek Výborný v roce 2018 na jeho místo a ve druhém kole jasně porazil bývalého ministra Mariana Jurečku.

Pod vedením Marka Výborného absolvovali lidovci pouze jedny volby – evropské. KDU-ČSL v nich získala sice více hlasů než v předchozích eurovolbách, ale vzhledem k podstatně vyšší voličské účasti se její procentuální zisk snížil. Lidovci přišli o jeden poslanecký mandát.

Rezignovat na předsednickou funkci se Marek Výborný rozhodl v listopadu 2019 po nečekaném úmrtí své manželky. Krok zdůvodnil potřebou pečovat o tři děti, které měli.

Kromě politických funkcí je Marek Výborný skautem, působí ve vedení pěveckého sboru a je členem České křesťanské akademie.