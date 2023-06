Výborný se sešel s Pavlem. Priority v resortu zemědělství má nastavené správně, řekl prezident

Výborný zatím nechtěl o svých představách o řízení ministerstva podrobněji hovořit, učiní tak až po potvrzení širším vedením lidovců a jmenování. Nastínil, že by chtěl komunikovat s odbornou i laickou veřejností a se sněmovním zemědělským výborem. Řekl, že je třeba účinně podpořit všechny české zemědělce. Zmínil také, že čeští europoslanci bez rozdílu stranické příslušnosti by měli hájit zájmy českých zemědělců v Evropském parlamentu. Výborný by chtěl pracovat například na potravinové soběstačnosti Česka. Věnoval by se rovněž tématu sucha.

Pavel po své účasti na bezpečnostní konferenci na Pražském hradě novinářům řekl, že s Výborným probíral hlavně jeho případné ministerské priority. „Přestože není jednoznačným odborníkem na zemědělství, tak priority má nastavené správně,“ uvedl prezident.

Největší deficit vlády Pavel spatřuje v komunikaci, proto oceňuje, že Výborný vidí svou roli v tom, že bude fungovat jako „dobrý komunikátor“. „Pokud se mu podaří základní priority dobře komunikovat veřejnosti, tak by nemusel být rozhodně špatný ministr,“ uvedl Pavel. Platí, že Výborného jmenuje, pokud mu to Fiala navrhne.