Koalice znovu otevírá téma daně z tichých vín. Vinaře by znevýhodnila, vadí lidovcům

Na jaře koaliční strany plánovaly z litru tichého vína vybírat spotřební daň 23 korun a 40 haléřů. Menší producenti měli platit polovinu – 11 korun a 70 haléřů. Nový odvod by přinesl státnímu rozpočtu zhruba čtyři miliardy ročně.

Případné zavedení spotřební daně pro menší vinaře bude znamenat víc administrativy, kterou nyní vinaři jako jediní výrobci alkoholu nemusí obstarat. Mojmír Baroň ročně vyrobí méně než tisíc hektolitrů vína. „Jakákoliv nenulová spotřební daň s sebou obnáší zřízení daňových skladů a veškerou administrativu s tím spojenou, která je poměrně komplikovaná,“ řekl Baroň ze společnosti Domaine Eisgrub – Vinné sklepy Lednice.

Zároveň by případnou novou daň stoprocentně promítl do ceny pro spotřebitele. „To, co jsme vzali na sebe už jako kompenzaci za covidové roky, to v podstatě vyčerpalo své možnosti,“ dodal Baroň.

O zdanění vína se mělo rozhodnout už v květnu

Vládní koalice už se letos jednou na zdanění tichých vín předběžně dohodla. Bylo to na začátku května při jednání o úsporném balíčku. Na poslední chvíli ovšem zdanění tichých vín z balíčku vypadlo.

Na základě prvotní domluvy by láhev s objemem 0,7 litru včetně DPH podražila o dvacet korun. Ta od menších vinařů pak o desetikorunu. Jenže po posledním koaličním jednání, 9. května pozdě večer, už nová daň na víno v balíčku nebyla. „Tohle byl prostě ústupek, kompromis udělaný kvůli přání jiných koaličních partnerů. Za nás alkohol jako alkohol, ať má stejné zdanění,“ uvedla místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová (Piráti).

„Víno je jediným nezdaněným alkoholem v České republice ve chvíli, kdy sedmdesát procent spotřeby českého vína pochází z importu, to znamená, že český daňový poplatník ze sedmdesáti procent dotuje import,“ připomněl Lukáš Vlček (STAN).