Zdanění vína v koalici narazilo, v chystaném balíčku návrh zřejmě chybí

Přímo ve vládě ale zazněly i důrazné hlasy proti zdanění vína. Vicepremiér a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka prohlásil, že to „není opatření, které bychom podporovali“. Lidovecký ministr zemědělství Zdeněk Nekula zase na Twitteru uvedl, že podporuje „přiměřené užívání návykových látek“, a to za podmínky, že „musí pocházet od moravských a českých vinařů“ a zůstane nulová spotřební daň.

Lidovci nakonec zřejmě dosáhli svého. Novinky a Seznam Zprávy v předvečer představení celého úsporného balíčku napsaly, že v něm spotřební daň na tiché víno nebude. Jiné změny daní, které se dotknou i nápojů, ale patrně vydrží. Více tedy na balíček patrně doplatí příznivci piva než vína. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) naznačil ambici sjednotit DPH u všeho alkoholu. Znamenalo by to, že čepované pivo vypadne z nižší sazby a místo deseti procent se za něj bude platit jednadvacetiprocentní daň.

Proti spotřební dani na víno se postavil i další významný lidovecký politik, jihomoravský hejtman Jan Grolich. Domnívá se, že by to mělo špatný vliv na turistický ruch v regionu. „Když produkt zdraží, klesne po něm poptávka. Lidí, kteří na jih Moravy jezdí za vínem, bude jezdit méně. Ale zároveň to přinese komplikace a další byrokracii hlavně malým vinařům. Najednou už nebude tak jednoduché uspořádat otevřené sklepy nebo společný košt vín, kterého se mohou účastnit i ti nejmenší výrobci vína. Řada spolků tyto akce přestane pořádat, protože to bude organizačně příliš náročné,“ prohlásil.

Upozornil také, že spotřební daň není zavedená v zemích, odkud se do Česka velké množství vína dováží, jako je Itálie, Španělsko, Německo nebo Rakousko. „Ne vše se dá přepočítat na peníze a příjmy do rozpočtu. Víno má v České republice po staletí tradici. Jeho produkce není obrovská, ale je dnes velmi kvalitní,“ uvedl ministr zemědělství.

Podle propočtů koalice by to přineslo do státního rozpočtu ročně 1,4 miliardy korun, i když to zpochybnila stínová ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „Nevyberou to, dopadne to stejně jako s windfall tax,“ řekla s odkazem na daň z mimořádného zisku, z níž zřejmě stát získá podstatně méně, než si ministerstvo financí původně slibovalo. Naopak ministr Stanjura je přesvědčen, že číslo odpovídá.

„Propočty dělali experti, neurčovali to politici,“ podotkl. Zároveň ale Stanjura tvrdí, že v případě čepovaného piva mu nejde hlavně o řešení rozpočtového schodku, ale o zpřehlednění systému a zmenšení prostoru pro takzvanou daňovou optimalizaci.