Jurečka svolal mimořádný brífink. Spekuluje se o výměně ministra zemědělství

Předseda lidovců Marian Jurečka svolal na středečních 14:30 mimořádný brífink, který by se mohl týkat výměny ministra zemědělství Zdeňka Nekuly (KDU-ČSL). Nekulu by podle informací České televize měl nahradit bývalý šéf KDU-ČSL Marek Výborný. České televizi to potvrdily dva na sobě nezávislé zdroje.