Škrty v dotacích nebudou mít na zemědělce takové dopady, míní ministr Nekula

„Národní dotace nemají sloužit k tomu, aby se navyšovaly zisky ať jednotlivých firem, skupin firem, nebo holdingů,“ uvedl. Hájil tím krok vlády, která minulý čtvrtek představila balík úsporných opatření. „Jako vláda jsme museli něco udělat, šlápnout na brzdu, jinak bychom narazili do zdi,“ řekl ministr.

Zveřejnění podrobnějších detailů ohledně vládních škrtů v dotacích není podle něj na místě. „Potřebujeme sestavit rozpočet na příští rok, dali jsme hrubá rámcová čísla a teď budeme ladit detaily. Má to svůj mechanismus a nemá cenu vytrhávat jednotlivosti, protože pak se s tím začne žonglovat – a tomu se chceme vyhnout,“ řekl.

„Mohou do něj vstoupit jak malí, střední i velcí, ale bude tam záklopka, aby ho nevysáli ti velcí. Bude tam také multiplikační efekt, kdy za relativně málo peněz ze státního rozpočtu uděláme poměrně hodně muziky,“ vysvětlil ministr. Škrty proto podle lidoveckého ministra nebudou mít na zemědělce přílišné dopady. „Jen srovnáváme podmínky, aby mohli vedle sebe existovat. Nedává to logiku, abychom ubírali těm menším,“ usoudil.

Nekulův resort začal prý v systému národních dotací škrtat už v letošním roce, aby tak určité dotace přibližoval rychleji nulové hodnotě. Ministr odmítl také tvrzení, že by mohl kvůli změnám v dotacích čelit lobbistickým tlakům.

Nulové DPH na „tiché víno“

Součástí vládního úsporného balíčku bylo také několik změn u sazeb daně z přidané hodnoty (DPH). V případě potravin se má daň snížit z patnácti procent na dvanáct. Nekula snížení DPH na potraviny vítá. „Potřebovali jsme umravnit situaci na trhu s potravinami, byly největším tahounem inflace.“

Resort podle něj vytrvá a bude tlačit na obchodní řetězce, aby mezi sebou soutěžily, nižší daň se podle něj do cen potravin promítne. „Šéf svazu obchodu sliboval, že když se sníží DPH, sníží se ceny,“ komentoval s tím, že pochválí každý obchodní řetězec, který bude proaktivní a vstřícný směrem k zákazníkům. Reagoval tak na svůj příspěvek na Twitteru, ve kterém zveřejnil fotografie se zástupci jednoho ze řetězců.

Se zástupci řetězců jednám pravidelně. Díky řediteli @lidlcz Adamu Miszczyszynovi za pěkný dárek k dnešnímu jednání v podobě slevy pro spotřebitele. Zítra totiž bude v Lidlu 🇨🇿 a 🇸🇰 mouka za 12,90 Kč.

Když se chce, tak to jde. Děkuju @lidlcz, že pochopili, o co mi celou dobu jde. pic.twitter.com/8WHa6Yxm5n — Zdeněk Nekula (@ZNekula) May 9, 2023

Rozruch pak také vzbudila nulová daň na takzvané tiché víno, u nějž je Nekula naopak rád, že se mu zvýhodnění podařilo prosadit. „Nevidím to jako kontroverzní, chceme jen zachovat to, co je v okolních státech, které se pěstování vína také věnují.“

Případná nová „opatření“ by podle Nekuly handicapovala moravské i české vinaře. „Nastala by taková situace, že bychom rozevřeli nůžky a více bychom zvýhodnili dovozová laciná vína,“ myslí si. Změna DPH by podle ministra zvedla ceny u tohoto produktu zhruba o 35 korun. Varoval také před každoročním poklesem ve spotřebě vína v Česku, ta dosahuje kolem pěti až deseti procent.