Jak si našetřit na auto. Hra ze Zlína pomůže dětem na školách


před 43 mminutami|Zdroj: ČT24

Interaktivní hru Finanční pevnost, která učí děti zacházet s penězi, si nově vyzkouší i žáci druhého stupně základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií. Do škol s ní příští rok vyrazí výzkumný tým z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, potvrdila České televizi Bohumila Svitáková, pedagožka a odborná asistentka z Fakulty managementu a ekonomiky. Finanční pevnost původně vznikla pro děti z dětských domovů ve Zlínském kraji, které mají přístup k finančnímu vzdělání omezený. Ty si ji vyzkoušely v univerzitním areálu během února, března a května tohoto roku.

Hru vytvořily autorky Bohumila Svitáková a Lucie Bohuslavová z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na jaře si ji poprvé zahrálo přes čtyřicet dětí z osmi dětských domovů v kraji. Celkem proběhla čtyři herní setkání. „Hra byla původně určená pro děti z dětských domovů, kterým se nedostává patřičného finančního vzdělání,“ uvádí Svitáková.

Zájem o zážitkovou hru ale projevily i základní školy a víceletá gymnázia, proto se autorky rozhodly hru poupravit tak, aby s ní mohly cestovat do škol po celé republice. Například původních osm stanovišť, kterými mají děti projít, snížili na šest. „Stanoviště jsme upravili tak, abychom s hrou mohli snadno jezdit do základních škol a víceletých gymnázií,“ dodává Svitáková.

Hra napodobuje běžný život dospělých

Děti si volí zaměstnání, vydělávají peníze a učí se platit základní výdaje, například náklady na bydlení. Zkoušejí také odolat lákavým, ale nevýhodným půjčkám nebo investicím. Součástí hry je i princip spoření a tvorba finanční rezervy.

Hráči na začátku dostanou platební kartu s dvaceti tisíci korunami. Projdou sérii stanovišť, kde peníze získávají nebo naopak utrácejí. Na závěr se jejich zůstatek přepočítá na deset let dopředu. Cílem je našetřit na auto. Podle toho, jak děti pracují a utrácejí, vidí, jaké auto by si v reálném životě mohly dovolit. „Děti se samy rozhodovaly, na co je například dobré si půjčit peníze, nebo co znamenají určité zkratky v bankovnictví,“ uvádí Monika Lukášová, zástupkyně ředitele Dětského domova Bojkovice. Po každé hře tvůrci s dětmi rozebírají jejich volby. „Celou akci děti hodnotily velmi kladně a pozitivně,“ dodává Lukášová.

Desková hra nebo tábor

Autorky teď do hry přidaly také nové profese, jako je například youtuber nebo influencer, které jsou u dětí velmi populární. Přibyly i nové možnosti bydlení nebo trávení volného času.

Zvažují i další rozšíření projektu. „Uvažujeme o verzi pro střední školy a také pro vybrané skupiny znevýhodněných osob,“ říká Svitáková. Do projektu se během roku zapojilo osm studentů fakulty managementu a ekonomie. „S nimi připravujeme návrh deskové hry podle principů Finanční pevnosti a také příměstský tábor, který má dětem pomoci lépe pochopit finance,“ dodává.

