Opozice kritizuje možné úpravy DPH, vláda by prý měla hledat úspory. Dle Fialy jde jen o podklady

„Je to parodie na hospodářskou politiku. Vláda potvrzuje, že nemá žádnou vizi, ekonomiku řídí účetním způsobem, testuje, co lidé snesou, bez vyhodnocení dlouhodobých dopadů,“ uvedl Havlíček. Kritizoval, že vládní poslanci zrušili elektronickou evidenci tržeb (EET) a chybějící zdroje řeší tím, že za stejné služby daně zvýší.

Resort financí navrhuje dvě sazby místo nynějších tří. Základní by měla být ve stejné výši 21 procent a jedna snížená čtrnáct procent. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) zároveň navrhuje přesunout část služeb a zboží z nejnižší desetiprocentní do té nejvyšší 21procentní. Návrh by zvýšil příjmy státu zhruba o 24 miliard korun ročně.

Stanjura by rád návrh změny DPH předložil sněmovně v červnu, poslanci by o něm definitivně mohli hlasovat na podzim, informoval Vašek.

Piráti podle předsedy strany Ivana Bartoše předložili v koalici návrhy na ozdravení rozpočtu, které by přinesly až 140 miliard ročně a nezatížily zbytečně domácnosti, ani živnostníky. „Zvýšení spodní sazby DPH na čtrnáct procent za Piráty nepodporujeme. Nesouhlasíme ani s přesuny vodného a stočného či tepla do vyšší sazby DPH, protože ceny energií jsou už nyní vysoké a rozhodně nechceme ještě více zbytečně zatěžovat domácnosti či rodiny s malými dětmi, na které aktuální krize dopadá nejvíce,“ uvedl.

Šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný zdůraznil, že všechny položky vládních úsporných plánů je nutné probírat dohromady, nikoliv z nich vytrhávat jednotlivosti do veřejné debaty. „My se dlouhodobě kloníme spíše k zachování třech sazeb, kde v té nejnižší by měly být výhradně položky sociálně či zdravotně citlivé. Vodné a stočné či teplo v sazbě nejvyšší vnímáme jako velmi problematické,“ okomentoval.

Podle resortu financí je hlavním důvodem pro sloučení snížených sazeb DPH zjednodušení systému, a tím omezení příležitostí k daňové optimalizaci. „Rozpočtově mírně pozitivní pro státní rozpočet ve výši jednotek miliard korun by byla právě společná snížená sazba ve výši čtrnácti procent. Rozpočtově významněji pozitivní ve výši nízkých desítek miliard korun by naopak byly přesuny jednotlivých položek mezi sníženou a základní sazbou,“ informovalo ministerstvo.

DPH je dominantním daňovým příjmem státu, dlouhodobě tvoří zhruba 45 procent celkového daňového inkasa. Loni se na ní vybralo 536,2 miliardy korun, meziročně o 15,6 procenta více. Do státního rozpočtu přispěla DPH 345,2 miliardy korun. Z vybrané DPH získává 64,38 procenta státní rozpočet, 25,84 procenta připadá na obce a 9,78 procenta na kraje.

Analytici: Úpravy DPH by mohly zvýšit inflaci o půl až jeden procentní bod

„Nemyslím si, že by symbolické snížení dolní sazby o jeden procentní bod někdo zaznamenal v nižších cenách, avšak přesun některých položek z desetiprocentní sazby do základní už poznat bude. Ale samozřejmě zboží a služeb v současné desetiprocentní sazbě rozhodně není málo, takže na cenách bude taková změna vidět docela dobře i v případě přesunu do 14procentní sazby,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. „Celkově může být inflační efekt přesunů mezi sazbami přes půl procentního bodu,“ dodal.

Hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil upozornil, že čistě ekonomicky působí růst daní protiinflačně, protože se do ekonomiky dostává méně peněz. „Cenovky konkrétního zboží dotčeného zvýšením DPH by sice v momentě účinnosti těchto změn narostly, ovšem z širšího pohledu by se inflační tlaky naopak snížily. Očekával bych tedy nárůst celkové inflace o méně než jeden procentní bod v momentě účinnosti, ale o to rychlejší následný pokles,“ podotkl.

Že by navržené změny DPH přinesly státu zhruba 24 miliard korun, je dle Hradila uvěřitelný odhad. Bez přesnějších podkladů ho ale nelze ověřit. Dufek předpokládá, že za předpokládaným nárůstem inkasa DPH bude fundovaný odhad ministerstva financí, který se dá těžko rozporovat.