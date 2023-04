Vodné, točené pivo či lístky na kulturu by se mohly přesunout do 21procentní sazby DPH. Stanjura připravil reformu

Podle něj mají ve snížené sazbě DPH nově zůstat jen ty sociálně nejcitlivější položky. Také ubytování v hotelu to podle něj není. „Já doporučuji zohlednit sociální nebo zdravotní aspekt. Pak to má smysl, aby tam byla snížená sazba,“ dodal. O růstu daně z přidané hodnoty u ubytovacích služeb ale ještě chtějí diskutovat třeba Piráti. „Návrhy, které jsme zatím diskutovali, jako je třeba navýšení daně u ubytovacích služeb, by dopadly třeba i na studenty u vysokoškolských kolejí, kteří už nyní platí poměrně rekordní částky,“ upozornil předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek.

„Všechny posuzujeme podle těch hledisek, to znamená, jestli je tam nějaký společenský důvod, že společnost má tyhle služby například konzumovat více, že si myslíme, že je to správně, a pak můžeme pomoci sníženou sazbou. U toho piva je to z mého pohledu jednoduché, pivo je alkohol a tam žádný důvod pro to, aby alkohol byl ve snížené sazbě, já osobně nevidím. Všechny ostatní jsou k debatě,“ řekl Stanjura.

Zvýšit DPH o jedenáct procentních bodů navrhuje resort i pro kadeřnictví a holičství. I ta by podle šéfa Asociace kadeřníků ČR Václava Pražáka musela zvýšit ceny. Služby kadeřníků podobně třeba jako ubytování nebo točené pivo přeřadila v roce 2020 do nejnižší sazby DPH tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO). To mělo pomoci podnikatelům v době covidu a po zavedení EET. „Hnutí ANO vždycky snižovalo daně. Nechápu, když tohle se tváří jako pravicová vláda, jak můžou zase uvažovat o navyšování daní, oni nejsou schopní si vybrat,“ kritizoval Babiš.

Část koalice je pro tři sazby

Podle návrhu by se z desetiprocentní sazby do čtrnáctiprocentní přesunuly například léky, jízdenky ve veřejné dopravě, stravovací služby nebo knihy, noviny a časopisy. Naopak z patnácti do čtrnáctiprocentní sazby DPH by stát přemístil potraviny, nealkoholické nápoje, zdravotnické pomůcky nebo stavební práce. To by teoreticky mohlo vést k velmi mírnému snížení cen.

Třeba lidovci nebo STAN by ale rádi zachovali tři sazby DPH a některé citlivé položky by rádi přesunuli do nejnižší, desetiprocentní sazby. „Každopádně si myslíme, že do té nejnižší sazby DPH by měly spadnout základní potraviny. A co se týká zase té nejvyšší sazby, tak tam by například mohly být řezané květiny nebo parní lázně. Já nevidím žádný důvod, proč by měly být v té nižší sazbě DPH,“ míní místopředseda sněmovny Jan Bartošek (KDU-ČSL).

Právě vstupné do parních lázní nebo saun navrhuje ministr financí přesunout z desetiprocentní do jednadvacetiprocentní sazby. Týkalo by se to i vstupenek do bazénů, kin, divadel nebo na koncerty. Z patnácti do jednadvacetiprocentní sazby pak plánuje přeřadit třeba sběr a přepravu komunálního odpadu nebo palivové dřevo.