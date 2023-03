Je třeba srazit schodek, zní z koalice. Jedná o sjednocení daně na pivo

„Samozřejmě, že ideální by bylo co nejvíce, protože ten rozpočet musíme krotit rychleji, ale 70 miliard považujeme za úplně nezbytný základ a chtěli bychom se určitě dostat minimálně ke stu miliardám korun,“ řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

„Pokud říkám, že ve snížené sazbě nebo snížených sazbách DPH by měly být ty služby nebo výrobky, které mají buď nějaké zdravotní hledisko, sociální hledisko, tak u piva to prostě nevidím,“ přiblížil Stanjura.

Různé sazby podle nich byly komplikací. „To samozřejmě znamenalo různé způsoby obcházení a taky velmi těžkou kontrolu, takže to sjednocení za mě dává smysl,“ uvedl místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

„Situace, která byla s daní z piva, ale i třeba s některými historickými covidovými opatřeními, které seděly podobně (…) Ať je ten systém jednoduchý,“ řekl ministr místního rozvoje Ivan Bartoš (Piráti).

Krok povede ke zdražení, domnívá se Schillerová

Opozice s tím ale nesouhlasí, odmítá zvyšování DPH nejen u piva. Další příjmy by podle ní měla vládní koalice hledat jinde. „Když tvrdí, že to dělá proto, aby zjednodušil sazby a zjednodušil daňový systém, tak je to směšné. Já myslím, že si s tím každý poradí, dnes má každý systémy,“ uvedla bývalá ministryně financí a nynější předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.

„Nevěřím, že chce přijít jenom s jednou touto položkou, ať dá karty na stůl, protože chce stoprocentně lidem prodražit život a toto je jenom jedna z mnoha položek, kterou plánuje zvýšit,“ dodala.

Nižší DPH na pivo v restauracích a hospodách platí necelé tři roky a plánovaná změna by měla nastat od začátku toho příštího. „Pivo je alkoholický nápoj jako každý jiný a bylo by rozumné mít všechny alkoholické nápoje za stejnou DPH,“ okomentoval Stanjura.

Daň na pivo konzumované v restauracích tak pravděpodobně stoupne na úroveň toho, které si zákazníci odnesou. Opozice tvrdí, že to ještě víc zasáhne podnikatele v pohostinství, kterým ubyli zákazníci kvůli koronaviru a teď i kvůli inflaci. „Co jiného jim zbude, než zdražit? To bude celý výsledek akce pana ministra Stanjury,“ řekla Schillerová.