Plán premiéra Fialy seškrtat státní výdaje o 70 miliard překvapil opozici i některé koaliční partnery

Premiér ve svém nedělním projevu nejdříve ujistil, že jeho vláda bude i letos jasně podporovat Ukrajinu a chce co nejdřív zabezpečit národní energetickou nezávislost. Hned potom představil klíčovou prioritu pro příští rok. „Ministr financí připravuje návrh, jak snížit výdaje státu o 70 miliard korun. Tyto úspory by ale neměly zasáhnout naši armádu, výstavbu nových silnic a železnic, ani vzdělávání našich dětí,“ řekl Fiala.

Svým záměrem seškrtat státní výdaje o 70 miliard ale předseda vlády překvapil některé své koaliční partnery. „Tomu vyjádření moc nerozumím,“ okomentoval Fialova slova předseda sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard (STAN). „Hledat jen na výdajové stránce 70 miliard korun je velmi ambiciózní cíl, neumím si to představit bez zásahů do sociálního sytému, do systému výsluh,“ dodal.

„Já jsem přesvědčený, že to musí být vzájemný mix příjmů a výdajů státního rozpočtu. To, co za sebe vidím jako naprosto klíčové a zásadní, že se to nesmí dotknout sociální oblasti,“ prohlásil zase místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek.

V pondělí v podvečer premiér potvrdil, že na svém plánu výdajových úspor trvá. „Chceme snížit deficity státního rozpočtu. Chceme dostat veřejné finance do lepší kondice a ta cesta je určitě především v tom snižovat výdaje státu.“ řekl Fiala.