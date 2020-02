Hrátky s daní. V restauracích bude DPH na čepované pivo nižší než na stáncích

Snížení daně se tak může vyhnout například stánkům při sportovních akcích či rychlým občerstvením.

Například ve Zlíně nyní dělí od sebe uvnitř hokejového stadionu hospodu a stánek sotva dvacet metrů. Nově je pak ale bude rozdělovat 11 procentních bodů DPH.

Snížit DPH plošně na alkohol, tedy například na veškeré čepované pivo, podle ministryně nejde. Brání tomu směrnice platná pro celou EU.

Chybělo lepší vysvětlení?

Podle předsedy poslaneckého klubu KDU-ČSL Jana Bartoška se ukazuje, že „snížení DPH u piva byla jedna velká habaďůra ze strany hnutí ANO a vládní koalice. V konečném důsledku to celý systém jenom zesložití a přinese komplikace.“

Místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti) si pak myslí, že daň 21 procent by měl výčepní účtovat také ve chvíli, kdy si host odnese pivo ve džbánku domů. V takovém případě totiž nejde o stravovací službu.

Člen rozpočtového výboru Václav Votava z vládní ČSSD se domnívá, že mělo být lépe dopředu vysvětleno, o co půjde. Tedy, že snížená sazba u piva zasáhne pouze stravovací služby. „Řada lidí si to určitě vysvětlila tak, že obecně na točené pivo bude snížená sazba desetiprocentní,“ dodal.

Navíc to podle části opozice může přinést větší riziko, že podnikatel část tržeb nevědomě, nebo i vědomě, zařadí do špatné sazby. „Když máte možnost v jedné provozovně mít nižší sazbu a v jiné vyšší, tak je větší pravděpodobnost, že se to někdo bude snažit obcházet,“ uvedl místopředseda rozpočtového výboru Jan Skopeček (ODS).