Rozdíly ve volebních modelech jsou minimální, konečný výsledek může něco zvrátit jen těžko, soudí sociolog

Aktivizace veřejnosti je podle Buchtíka poměrně vysoká, což značí i vysokou volební účast, jak předpovídají výzkumy. „Že by klesla nějak významně na nějakých dvaašedesát procent, což jsou třeba sněmovní volby, to je velmi nepravděpodobné,“ soudí.

Poslední průzkum Ipsos uvedl, že sedm procent dotazovaných uvažuje o tom, že svůj postoj změní. Dvě procenta stále neví, koho budou volit. „Ve skutečnosti těch lidí, kteří se ještě mohou přerozhodnout, jestli vůbec jít k volbám nebo koho volit, bude ještě pravděpodobně více. Někteří se přesunou na jednu stranu, někteří na druhou. Volební modely s touto nejistou do určité míry počítají,“ ujasnil. Podle něj je také nepravděpodobné, že by všichni váhající šli nakonec volit stejného kandidáta.

Připomněl, že také závisí na socioekonomickém statusu, vzdělání či okolí, kde volič žije. „Co se vypráví ve vašem okolí, jak se interpretují různé události, debaty, co kdo řekl, neřekl. Vy do té volby často přicházíte s pocitem, že slušný člověk by nikdy nevolil kandidáta X, nebo kandidáta Y,“ vysvětlil Buchtík.

Obecně lze dle Buchtíka říci, že neexistuje vyšší podpora žen nebo mužů pro jednoho kandidáta, o čemž se často spekuluje. „Existuje však poměrně jasné rozdělení podle věku. V našich datech se ukazuje, že Babiš má většinu u lidí starších šedesáti let, což se trochu kryje s elektorátem hnutí ANO. (…) Pavel je dlouhodobě silný u lidí v produktivním věku, a nyní oslovuje i část voličů, které oslovila Nerudová, což jsou mladí lidé do třiceti let,“ prozradil.

Co se týče úvah ohledně rozdělené české společnosti, rozdělení na dva tábory je podle Buchtíka v situaci, kdy si lidé musí vybrat mezi dvěma kandidáty, normální. Po volbách se však Česko snad vrátí do „normálního módu“, jak uvedl.

Buchtík také hovořil o tom, zda funguje vyjádření podpory od neúspěšných kandidátů. „Obecně platí, že pokud neúspěšný kandidát podpoří někoho neintuitivně, tedy proti vůli voličů, tak ho voliči neposlechnou,“ soudí.

To dle něj bylo vidět například u šéfa odborářů Josefa Středuly, který z kandidatury odstoupil a vyjádřil podporu Danuši Nerudové. „Velmi pravděpodobně větší část hlasů z tří procent, které měl Středula v modelech, přešla k Babišovi. Nebo ani nešli volit,“ zhodnotil.

„Když Nerudová jezdí s Pavlem na různá setkání, tak efekt to určitě má. Vidíme v datech, že před prvním kolem, kdy Nerudová a Pavel vypadali trochu, jako že jsou v konfliktu (…), tak to vypadalo, že dvě třetiny lidí, kteří volili Nerudovou, by šli volit Pavla. Teď je to osmdesát procent,“ uvedl. „Uvidíme, jak to přesvědčení voličů je pevné,“ uzavřel.